"Kevin sam w Nowym Jorku". Donald Trump wystąpił w drugiej części serii filmów o Kevinie. Teraz fani apelują o cyfrowe wymazanie prezydenta i zastąpienie go czterdziestoletnim Macaulayem Culkinem. Co na to gwiazdor?

Fani apelują w mediach społecznościowych , by wymazać Trumpa z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku". Zastąpić, by go miał 40-letni Macaulay Culkin. Reklama Apel ten poparł sam gwiazdor serii. "Petycja o cyfrowe zastąpienie Trumpa w "Kevin sam w Nowym Jorku” 40-letnim Macaulayem Culkinem" - napisała jedna z użytkowniczek Twittera. Pomysł poparł sam aktor. "Sprzedane" - skomentował krótko petycję Culkin.