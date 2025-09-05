Wszyscy kochamy polskie seriale. Przede wszystkim te kultowe z PRL-u i lat 90., ale coraz częściej także te nowsze. Mimo to często bywa tak, że dany tytuł kojarzy się nam z nazwiskiem aktora, lecz już nie bohatera. Ale może Ty właśnie potrafisz dopasować każdą postać do serialu? Sprawdź się w naszym nowym quizie!

Przejdź do quizu