Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 20/20 tylko dla wytrawnego telewidza
dzisiaj, 57 minut temu
Wszyscy kochamy polskie seriale. Przede wszystkim te kultowe z PRL-u i lat 90., ale coraz częściej także te nowsze. Mimo to często bywa tak, że dany tytuł kojarzy się nam z nazwiskiem aktora, lecz już nie bohatera. Ale może Ty właśnie potrafisz dopasować każdą postać do serialu? Sprawdź się w naszym nowym quizie!
