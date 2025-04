"Sami swoi" to kultowy polski hit komediowy. Premierę miał w 1967 roku. To była pierwsze część przebojowej trylogii w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, do której scenariusz napisał Andrzej Mularczyk. Pamiętasz bohaterów? Kargul czy Pawlak?

