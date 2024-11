"Trędowata" obok "Znachora" oraz "Nocy i dni" to kolejny film uznawany za kultowy w polskiej kinematografii. Pamiętacie, kto w nim grał i kto go wyreżyserował? Czego dotyczyła fabuła? Jeśli tak to komplet punktów w naszym quizie zdobędziecie bez problemu.

Przejdź do quizu