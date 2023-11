"Kingsajz" pojawił się na ekranach kin ponad 35 lat temu i wciąż śmieszy. Komedia o krasnoludkach, pełna odniesień do PRL-owskiej rzeczywistości i marzeń o wolności na stałe weszła do historii polskiej kinematografii, a zabawne teksty – do powszechnego użycia. "Mydłem! Dobijemy go mydłem!", "A mnie się nie podoba wasza wredna gęba", "Ciurlać się chcą z nimi", czy "Nie kop pana, bo się spocisz" – tymi cytatami z filmu mówiło wówczas pół Polski. Nie o cytaty jednak pytamy, zatem… Gotowi, by ponownie wejść w "Kingsajz"?

Przejdź do quizu