Cytaty z kultowych komedii epoki słusznie minionej weszły już na stałe do współczesnego języka, a wykreowane w ówczesnych filmach i serialach postacie do rodzimej popkultury. Kolejne pokolenia żyją jakby luksusowo, po kurczaki jeżdżą do Bydgoszczy, zbierają kamyki z Jeleniej Góry, sprawdzają co akurat robi stryjeczny wuj szwagra drugiego męża i przy tym wszystkim "zdanżają" do pracy. Sprawdź swoją wiedzę i zostać mistrzem bariezmów i absurdyzmów!

