Filmy Stanisława Barei to symbol czasów PRL-u. Pełne ironii, uniwersalnych żartów i dowcipnych dialogów do dziś cieszą się ogromną popularnością, a kwestie wypowiadane przez bohaterów na stałe zagościły w polskiej popkulturze. "Miś", "Nie ma róży bez ognia" czy "Poszukiwany, poszukiwana" to obrazy, które na stałe weszły do kanonu rodzimej filmografii. W naszym quizie możecie sprawdzić, jak dobrze znacie kultowe cytaty z filmów Stanisława Barei. Uprzedzamy, quiz do łatwych nie należy...

0/10 Z jakiego filmu pochodzi cytat: "Właśnie do ciebie dzwonię, gdyż niestety nie mogę z tobą rozmawiać." Małżeństwo z rozsądku Poszukiwany, poszukiwana Miś 0/10 Z jakiego filmu pochodzi cytat: "Nie ma Jezus. Jest bateria."? Nie ma róży bez ognia Brunet wieczorową porą Poszukiwany, poszukiwana 0/10 Z jakiego filmu pochodzi cytat: "No co się tak gapisz? Chodź do tego ślubu."? Co mi zrobisz jak mnie złapiesz Miś Małżeństwo z rozsądku 0/10 Z jakiego filmu pochodzi cytat: "Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić." Miś Brunet wieczorową porą Co mi zrobisz jak mnie złapiesz 0/10 Z jakiego filmu pochodzi cytat: "Bardzo dobrze. Dobrze. Dostatecznie... Nie rozumiem." Poszukiwany, poszukiwana Nie ma róży bez ognia Niespotykanie spokojny człowiek 0/10 Z jakiego filmu pochodzi ten cytat: "Mój mąż? Mąż jest z zawodu dyrektorem!"? Poszukiwany, poszukiwana Miś Co mi zrobisz jak mnie złapiesz 0/10 Z jakiego filmu pochodzi cytat: "Przepraszam, ale mam ważny międzynarodowy telefon." Brunet wieczorową porą Małżeństwo z rozsądku Nie ma róży bez ognia 0/10 Z jakiego filmu pochodzi cytat: "Czyli jednym słowem, przywozicie do kraju 4 kilogramy obywatela mniej?" Co mi zrobisz jak mnie złapiesz Miś Poszukiwany, poszukiwana 0/10 Z jakiego filmu pochodzi cytat: "Ja jestem człowiek spokojny, ale do czasu aż się zdenerwuję." Niespotykanie spokojny człowiek Brunet wieczorową porą Co mi zrobisz jak mnie złapiesz 0/10 Z jakiego filmu pochodzi cytat: "Podstawowe zasady higieny są takie, że jak się wchodzi, to się puka, a pan wchodzi bez pukania z brudną ścierką."? Małżeństwo z rozsądku Miś Co mi zrobisz jak mnie złapiesz Twój wynik