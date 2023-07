Polskie kino powojenne. "Zakazane piosenki", "Kanał", "Przygoda na Mariensztacie", "Popiół i diament" to już klasyka polskiej kinematografii. Co wiemy o tych filmach? Często do nich wracasz? Sprawdź się naszym QUIZIE!

0/6 Który z filmów został wyreżyserowany przez Andrzeja Wajdę? Skarb Zakazane piosenki Popiół i diament 0/6 Akcja którego filmu rozgrywa się w czasach powstania warszawskiego? Skarb Kanał Krzyżacy 0/6 Który film jest adaptacją powieści Henryka Sienkiewicza? Zakazane piosenki Krzyżacy Przygoda na Mariensztacie 0/6 W którym filmie głównym bohaterem jest Maciek Chełmicki, żołnierz Armii Krajowej? Kanał Popiół i diament Zakazane piosenki 0/6 Który z wymienionych filmów otrzymał nominację do Oscara w kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny"? Popiół i diament Kanał Faraon 0/6 Który z filmów został nakręcony w reżyserii Leonarda Buczkowskiego? Przygoda na Mariensztacie Popiół i diament Krzyżacy Twój wynik