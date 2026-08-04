QUIZ serialowy. Co Ty wiesz o "07 zgłoś się"? 12/12 tylko dla sprytnych i wiernych widzów
dzisiaj, 04:44
QUIZ serialowy. Co Ty wiesz o "07 zgłoś się"? 12/12 tylko dla sprytnych i wiernych widzów/TVP
Porucznika Borewicza nazywano "polskim Jamesem Bondem". Sam aktor śmiał się z tego porównania, ale postać, którą stworzył stała się kultowa. Jak dobrze pamiętacie Borewicza i resztę bohaterów oraz sytuacji z serialu? Sprawdźcie się w naszym quizie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Powiązane