QUIZ serialowy. Co Ty wiesz o "07 zgłoś się"? 12/12 tylko dla sprytnych i wiernych widzów

QUIZ serialowy. Co Ty wiesz o "07 zgłoś się"? 12/12 tylko dla sprytnych i wiernych widzów / TVP

Porucznika Borewicza nazywano "polskim Jamesem Bondem". Sam aktor śmiał się z tego porównania, ale postać, którą stworzył stała się kultowa. Jak dobrze pamiętacie Borewicza i resztę bohaterów oraz sytuacji z serialu? Sprawdźcie się w naszym quizie.

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