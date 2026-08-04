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QUIZ serialowy. Co Ty wiesz o "07 zgłoś się"? 12/12 tylko dla sprytnych i wiernych widzów

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:44
07 zgłoś się
QUIZ serialowy. Co Ty wiesz o "07 zgłoś się"? 12/12 tylko dla sprytnych i wiernych widzów/TVP
Porucznika Borewicza nazywano "polskim Jamesem Bondem". Sam aktor śmiał się z tego porównania, ale postać, którą stworzył stała się kultowa. Jak dobrze pamiętacie Borewicza i resztę bohaterów oraz sytuacji z serialu? Sprawdźcie się w naszym quizie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski serialserial07 zgłoś sięquiz
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