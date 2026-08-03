"Ja jedną rzecz w życiu...". QUIZ. Kultowe cytaty z "07 zgłoś się"? 9/9 tylko dla Borewicza

"Ja jedną rzecz w życiu...". QUIZ. Kultowe cytaty z "07 zgłoś się"? 9/9 tylko dla Borewicza / TVP

Serial "07 zgłoś się" do dziś uchodzi za kultowy. W tym quizie pytamy o słynne cytaty, które w nim padły. Pamiętacie je? Jeśli tak, to komplet punktów zdobędziecie bez problemu.

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