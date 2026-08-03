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"Ja jedną rzecz w życiu...". QUIZ. Kultowe cytaty z "07 zgłoś się"? 9/9 tylko dla Borewicza

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:22
07 zgłoś się
"Ja jedną rzecz w życiu...". QUIZ. Kultowe cytaty z "07 zgłoś się"? 9/9 tylko dla Borewicza/TVP
Serial "07 zgłoś się" do dziś uchodzi za kultowy. W tym quizie pytamy o słynne cytaty, które w nim padły. Pamiętacie je? Jeśli tak, to komplet punktów zdobędziecie bez problemu.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski serialserial07 zgłoś sięquiz
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