QUIZ serialowy. Zubek czy Borewicz? Który to powiedział w kultowym "07 zgłoś się"?

QUIZ serialowy. Zubek czy Borewicz? Który to powiedział w kultowym "07 zgłoś się"? / TVP

Serial "07 zgłoś się" to kultowa produkcja. Do dziś ma on wielu fanów. Porucznik Sławomir Borewicz i Antoni Zubek stanowili w tym serialu duet może nie idealny, ale równie kultowy jak sam serial. Obydwaj słynęli z ciętych ripost i złotych myśli. W tym quizie pytamy o to, który co powiedział. Pamiętacie?

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję