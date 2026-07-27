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QUIZ serialowy. Zubek czy Borewicz? Który to powiedział w kultowym "07 zgłoś się"?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:40
07 zgłoś się
QUIZ serialowy. Zubek czy Borewicz? Który to powiedział w kultowym "07 zgłoś się"?/TVP
Serial "07 zgłoś się" to kultowa produkcja. Do dziś ma on wielu fanów. Porucznik Sławomir Borewicz i Antoni Zubek stanowili w tym serialu duet może nie idealny, ale równie kultowy jak sam serial. Obydwaj słynęli z ciętych ripost i złotych myśli. W tym quizie pytamy o to, który co powiedział. Pamiętacie?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserial07 zgłoś się
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