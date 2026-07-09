QUIZ o serialu "07 zgłoś się" z przymrużeniem oka. Na pytanie nr 8 tylko porucznik Borewicz zna odpowiedź
dzisiaj, 06:10
QUIZ o serialu "07 zgłoś się" z przymrużeniem oka. Na pytanie nr 8 tylko porucznik Borewicz zna odpowiedź/TVP
Serial "07 zgłoś się" to wciąż jedna z najbardziej popularnych produkcji poświęconych sprawom kryminalnym. W głównego bohatera wcielał się niezapomniany Bronisław Cieślak. W naszym quizie sprawdzimy Waszą wiedzę na temat kilku niuansów z serialu. Znasz odpowiedź na pytanie nr 8?
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Źródło dziennik.pl
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