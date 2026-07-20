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QUIZ serialowy. "Przyzwoity mężczyzna nie nocuje...". Pamiętasz cytaty z serialu "07 zgłoś się"? Będzie intrygująco

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:12
07 zgłoś się
07 zgłoś się/TVP
Serial "07 zgłoś się" wciąż ma miliony fanów. Jego główny bohater nie tylko łapał bandytów, morderców, czy oszustów, ale słynął też z ciętych ripost i luźnego stylu życia. Scenarzyści nie tylko jego, ale też innych bohaterów "wyposażyli" w złote myśli, monologi i dialogi. Pamiętasz, kto to powiedział w serialu i do kogo? Sprawdźcie się w naszym quizie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserial07 zgłoś się
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