QUIZ serialowy. "Przyzwoity mężczyzna nie nocuje...". Pamiętasz cytaty z serialu "07 zgłoś się"? Będzie intrygująco

07 zgłoś się / TVP

Serial "07 zgłoś się" wciąż ma miliony fanów. Jego główny bohater nie tylko łapał bandytów, morderców, czy oszustów, ale słynął też z ciętych ripost i luźnego stylu życia. Scenarzyści nie tylko jego, ale też innych bohaterów "wyposażyli" w złote myśli, monologi i dialogi. Pamiętasz, kto to powiedział w serialu i do kogo? Sprawdźcie się w naszym quizie.

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