Bardzo trudny quiz z seriali PRL. Wyłożysz się już na drugim pytaniu
dzisiaj, 21 minut temu
Wszyscy kochamy seriale PRL. Jednak produkcje z tamtej epoki to nie tylko "Alternatywy 4", "Janosik" czy "Czterej pancerni i pies". Peerelowskich seriali powstało tyle, że o części z nich mało kto słyszał. A może Ty akurat tak...? Sprawdź się w bardzo trudnym quizie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama