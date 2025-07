Thriller policyjny i dramat psychologiczny w jednym, "Terytorium", pełnometrażowy debiut fabularny reżysera i scenarzysty Bartosza Paducha, został zakwalifikowany do konkursu głównego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To bardzo duży sukces jak na debiutancką produkcję. Co o niej wiemy?