Dziesięcioodcinkowy serial "Mistrz kija" zadebiutował na platformie Apple TV+ w środę, 4 czerwca, z trzema odcinkami, a odcinek dziesiąty i finałowy pojawił się 23 lipca.

Drugi sezon pewny

Okazuje się jednak, że ostatni odcinek pierwszego sezonu nie był ostatnim odcinkiem w ogóle.

Apple TV+ ogłosiło właśnie, że doceniona i uwielbiana sportowa komedia została przedłużona na drugi sezon. "Przyniesie on jeszcze więcej miłości, śmiechu oraz nowych postaci" – zapewnia producent.

Jestem zainspirowany i wzruszony reakcją widzów na serial "Mistrz kija" i cieszę się, że możemy realizować drugi sezon z tą magiczną obsadą, na czele z niezrównanym Owenem Wilsonem oraz wspaniałym zespołem kreatywnym Apple TV+. To ogromna radość móc kontynuować tę historię. Jednak, co najważniejsze, drugi sezon to kolejny powód, bym częściej mógł grać w golfa. Dziękuję Apple TV+ – powiedział twórca Jason Keller.

Myślę, że wszyscy świetnie się przy tym bawiliśmy – dodał gwiazdor i producent wykonawczy Owen Wilson. To naprawdę miłe uczucie podziwiać, jak serial łączy się z widzami i wiedzieć, że mamy szansę kontynuować tę historię!

Już pierwszy sezon sprawił, że publiczność od razu zakochała się w uroczym, zabawnym i pełnym serca świecie stworzonym przez Jasona, Owena i ich gwiazdorski zespół – zauważył z kolei Matt Cherniss, szef programowy Apple TV+. Dla fanów serialu mamy w zanadrzu jeszcze wiele niespodzianek i cieszymy się, że już wkrótce będą mogli odkryć kolejny rozdział historii Pryce'a Cahilla.

O czym jest serial?

W serialu "Mistrz kija" Owen Wilson ("Poznaj mojego tatę", "Genialny klan", "Polowanie na druhny"), wciela się w rolę Pryce'a Cahilla – byłego zawodowego golfisty, którego obiecującą karierę przerwały wydarzenia sprzed 20 lat. Po rozwodzie i zwolnieniu z pracy w sklepie sportowym w Indianie, Pryce postanawia postawić wszystko na jedną kartę i zainwestować w przyszłość 17-letniego, zbuntowanego Santiego (Peter Dager znany z horroru "Naznaczony: Czerwone drzwi").

W odcinku finałowym pierwszego sezonu nieoczekiwany gość wywraca wszystko do góry nogami, a marzenia Santiego o golfie wiszą na włosku.

"Mistrz kija" był zapowiadany przez Apple TV+ jako "pełna ciepła i humoru komedia sportowa o nietypowej, stworzonej przez los rodzinie i relacjach, które rodzą się w świecie golfa pokazanym z zupełnie z innej perspektywy" – i to się rzeczywiście sprawdziło.

Kto występuje w serialu?

Obok Wilsona i Dagera w obsadzie zobaczymy m.in. Marca Marona ("The Order: Ciche braterstwo", "Joker", Dla Leslie"), Marianę Treviño ("Mężczyzna imieniem Otto", "I że ci nie odpuszczę", "Baśń o zaklętej miłości"), Lilli Kay ("Your Honor", "Yellowstone", "Rustin"), Judy Greer ("Ant-Man", "Jurassic World", "Ewolucja Planety Małp") i Timothy'ego Olyphanta ("Justified: Bez przebaczenia", "Wyspa strachu", "Opętani").

Gościnnie występują także gwiazdy golfa, w tym Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, Wyndham Clark i inni. W serialu pojawiają się również znani komentatorzy sportowi Jim Nantz i Trevor Immelman, członkowie ekipy Good Good – Matt Scharff, Brad Dalke i Garrett Clark – oraz pasjonat golfa Dan Rapaport.

Kto stoi za serialem?

Producentem wykonawczym i showrunnerem jest Jason Keller ("Le Mans '66", "Plan ucieczki", "Kaznodzieja z karabinem"). W gronie producentów znaleźli się również Owen Wilson, Ben Silverman (Propagate Content) oraz Guymon Casady (Entertainment 360). Do zespołu producenckiego dołączyli także Howard T. Owens, Rodney Ferrell, Drew Buckley, Lee Eisenberg, Natalie Sandy, Christopher Moynihan, Bill Callahan, Valerie Faris, Jonathan Dayton i Jaffar Mahmood. Faris, Dayton i Mahmood odpowiadają także za reżyserię, obok Davida Dobkina, M.J. Delaney oraz Johna Hamburga.

Nowy "Ted Lasso"?

Zwiastun w ciągu raptem kilku godzin został odtworzony ponad 2 miliony razy. W wielu komentarzach przewija się oczekiwanie, że serial będzie równie zabawny, jak kultowy już "Ted Lasso" od tego samego Apple TV+. Zarazem internauci powątpiewali, czy "Mistrz kija" zyska na całym świecie aż taki rozgłos – a to z uwagi na to, że golf w skali globalnej nie może się równać popularnością z piłką nożną. Niewątpliwie jednak w USA cieszy się jeszcze większą popularnością i tu serial był skazany na sukces.

Niespodziewany hit

Takiego przeboju nie spodziewano się jednak nawet za Oceanem. Serial zebrał świetne recenzje – 80 proc. opinii w serwisie RottenTomatoes jest pozytywnych.

"Słodki, uroczy i zabawny serial – sportowa opowieść i historia o dojrzewaniu, chwilami z nutką sensacji" – pisał "Los Angeles Times".

Z kolei według The Hollywood Reporter "Mistrz kija" to "idealny serial na wakacje", zaś Decider w podobnym duchu pisał o "idealnym serialu na lato".

Od światowej premiery serial wielokrotnie był określany jako "strzał w dziesiątkę".

Widzowie także są zachwyceni – serial wciąż utrzymuje się w czołówce nie tylko platformy Apple TV+, lecz również całego globalnego streamingu. W sieci można znaleźć wiele opinii fanów, dla których "Mistrz kija" to "najlepszy serial tych wakacji".