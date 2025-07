Pierwszy z dwóch sezonów serialu "Swedish Dicks" pojawił się dziś, 21 lipca 2025 roku, na kanale Viaplay Filmy i Seriale, dostępnym w serwisach Prime Video oraz Megogo.

O czym jest serial?

Głównym bohaterem serialu "Swedish Dicks" jest Ingmar, który z planów zdjęciowych pełnych eksplozji i pościgów przeniósł się na ulice pełne tajemnic. Kiedyś był kaskaderem, dziś – prywatnym detektywem. Jego najlepszy przyjaciel zginął na planie superprodukcji. Od tamtej pory ufa tylko sobie i prowadzi jednoosobowe biuro detektywistyczne zlokalizowane w tej podlejszej części Los Angeles. Ekscentryczny śledczy szybko staje przed ważnym wyborem – musi zdecydować, czy podejmie współpracę z irytującym rodakiem, czy jego firma popadnie w długi. Ingmar jest też ojcem dorosłej córki – błyskotliwej prawniczki, z którą łączy go osobliwa relacja. Z przekory nie nauczyła się jego ojczystego języka, a dla sportu regularnie inicjuje i wygrywa z nim intelektualne potyczki.

Z kolei Axel niegdyś błyszczał jako DJ na scenach całego świata, jednak nie udźwignął sukcesu. Dziś stara się utrzymać na powierzchni, gra, gdzie popadnie – w hotelach, na lotniskach, a nawet w komisach samochodowych. Kiedy staje się ofiarą spisku, w wyniku którego traci laptop ze swoimi najlepszymi bitami, postanawia poszukać nowej drogi życiowej. Przewrotny los sprawia, że zyskuje zastrzyk gotówki na start, dzięki czemu przekupuje Ingmara, by wspólnie ruszyć w świat pełen konfliktów i tajemnic do rozwikłania. Axel zazwyczaj mówi, zanim pomyśli, wykazuje się niespodziewanymi umiejętnościami i sypie mnóstwem anegdot z dawnych lat. Choć bywa nieporadny, nadrabia wszystko ogromnym sercem i szczerym zaangażowaniem w kolejne śledztwa.

Ingmar i Axel tworzą duet, któremu w prowadzeniu śledztw nie przeszkadza nawet brak licencji. Świat przestępczy im niestraszny – z zapałem podejmują się kolejnych spraw i pakują się przy tym w coraz bardziej absurdalne, a zarazem komiczne sytuacje. Choć wspólnicy bywają trochę niezdarni, przyjaźń i pomysłowość pozwalają im odnaleźć się nawet w mieście pełnym zbirów, cwaniaków i rzezimieszków. Nie wszystkie sprawy udaje się rozwiązać od razu, a konkurencja wciąż depcze szwedzkim detektywom po piętach, ale przecież oprócz pieniędzy liczą się też idee i zdrowie psychiczne.

Skandynawski absurd

Zdaniem dystrybutora "Swedish Dicks" nie biorą jeńców – "to mieszanka humoru, luzu i skandynawskiego absurdu w najlepszym wydaniu" – czytamy w informacji prasowej.

Kto stoi za serialem?

W główne serialowe role wcielają się Johan Glans ("Kenny Begins", "Ekipa ze Skatan jedzie do Laholm") oraz Peter Stormare ("Prison Break", "Czekolada"), który jest również jednym z współtwórców produkcji – obok Petera Settmana ("Seryjny morderca", "Last Light"), Andrew Lowery'ego ("Czarodziejski flet", "Dziewczyny i chłopaki"), Glenna Lunda ("Aniara", "Bekas"), Jona Holmberga ("Wrobiony Conny", "The Case") oraz Andreasa Lindergarda ("Re:", "Hammarvik").

W serialu pojawia się również gość specjalny – Keanu Reeves ("Matrix", "John Wick") – którego rola bynajmniej nie ogranicza się do epizodu; gwiazdor występuje aż w 12 odcinkach! I błyszczy w towarzystwie wielu utalentowanych aktorów, m.in. Vivian Bang ("Rodzice kontra duch", "Jestem na tak"), Felishy Cooper ("Moda na sukces", "Sparowani"), Stephanie Koenig "„Batman v Superman: Świt sprawiedliwości", "Epicentrum"), Traci Lords ("Wyspa chciwości", "Blade: Wieczny łowca") czy J.P. Manouxa ("Transformers", "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra").