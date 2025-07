"Wicked" to wielki przebój Broadwayu, ale mimo wszystko sukces ekranizacji przebił najśmielsze oczekiwania. Superprodukcja o budżecie 150 milionów dolarów zwróciła się z nawiązką już po pierwszym weekendzie. Pod koniec lutego film trafił do polskiego streamingu, jednak tylko w drogiej wersji do kupienia. W marcu pojawił się w znacznie niższych cenach w wypożyczalniach VOD. Z kolei teraz jest już dostępny dla abonentów popularnej platformy streamingowej. Której?