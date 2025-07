Drugi odcinek drugiego sezonu serialu "Pati" zadebiutował dziś, 4 lipca, na platformie Max. Kolejne premierowe odcinki produkcji, która już znalazła się na 1. miejscu najchętniej oglądanych seriali na platformie Max, będą udostępniane w każdy piątek.

Co się wydarzy w drugim odcinku drugiego sezonu "Pati"?

Bar, w którym pracuje Pati, nachodzą kontrole z sanepidu. Pati, jak większość pracowników, pracuje tam na czarno. Na czas kontroli opuszczają lokal i liczą na to, że miejsce ich pracy nie przestanie istnieć. Podczas takiej "przymusowej przerwy" Pati dostrzega Majkę odprowadzającą 9-letniego chłopca do mieszczącej się w pobliżu szkoły muzycznej. Swoim odkryciem dzieli się z Krystianem. Ten, ku jej zaskoczeniu, ucina temat.

Relacja Pati z Mariolą i Leną zacieśnia się. Pati poznaje źródła problemów swoich współlokatorek – Mariola okazuje się być hazardzistką, to dlatego zdefraudowała pieniądze firmy. Aktualnie przechodzi terapię. Lena, w ocenie Pati, jest ofiarą swojej siostry – to Sylwia nakłoniła ją do próby kradzieży oraz zmusiła do rozstania z chłopakiem. Pati stara się ochronić Lenę. Otacza ją opieką, towarzyszy jej w szkole rodzenia. Ta zażyłość nie podoba się Sylwii, która każe się Pati trzymać z dala od Leny. Konflikt eskaluje.

Tymczasem Krystian wykonuje na zlecenie Almy proste prace remontowe. Skoncentrowany na zadaniach nie dostrzega, że Almie bardziej niż na malowaniu zależy na jego towarzystwie. Mieszka sama w domu, który kiedyś wypełniony był rodziną. Tylko że rodziny już nie ma… Mąż uległ urokowi młodszej, a dorosły syn, uznany architekt, goni swoje marzenia w Sztokholmie. Alma uczy się życia na nowo. Jest samotna, ale nie zgorzkniała. Mimo życiowych perturbacji pozostała otwarta, życzliwa i gotowa na to co przyniesie los. Chwilowa obecność w jej życiu Krystiana budzi w niej tęsknotę za bliskością i miłością. Padają pytania o jego życie prywatne, dziewczynę…

Kolejne spotkanie z kuratorką wyprowadza Pati z równowagi. Alina, bez jej zgody, nawiązała kontakt z jej rodzeństwem w Kanadzie i teraz nakłania do tego Pati. Pati zaczyna czuć się osaczona.

Co się wydarzy w drugim sezonie "Pati"?

Tym razem zobaczymy, jak potoczyło się życie Pati po odsiadce w więzieniu. Bohaterka próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale świat poza kratami nie jest dla niej ani łaskawszy, ani prostszy. Pati nieustannie zmaga się z przeszłością, niezabliźnionymi ranami i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która nie oferuje łatwych dróg ani nie daje drugich szans.

Pół roku spędzone w Zabrzu utwierdziło ją w przekonaniu, że to nie jej miejsce - za blisko więzienia i za daleko od morza. Wspólnie z Krystianem decydują się wrócić do rodzinnego Pucka. Kompletnie spłukani szukają szybkiego zarobku. Krystian na jakiś czas wyjeżdża do Szwecji, gdzie Edi obiecał mu dobrze płatną pracę w budowlance. Pati szuka pracy na miejscu. Powrót do normalności po latach w zamknięciu jest jednak trudny, zwłaszcza kiedy ciąży na tobie piętno morderczyni. Ostracyzm, z jakim się mierzy, nakłania ją do przeprowadzki do Gdyni, gdzie łatwiej zachować anonimowość.

Dojmującej samotności i braku perspektyw doświadcza też Krystian. Edi wystawił go do wiatru i teraz Krystian musi sam znaleźć sobie pracę. Bohater zrobi wszystko, żeby nie zawieść Pati. Gdy pojawia się tajemnicza, charyzmatyczna Szwedka, los daje mu drugą szansę. Niestety – tylko na chwilę. Krystian wpada w niebezpieczną pułapkę i zostaje wciągnięty w sprawę przemytu narkotyków. Czy zdoła wyrwać się z matni i wrócić bezpiecznie do Polski? Tu gra toczy się o najwyższą stawkę.

Tymczasem Pati, z konieczności, decyduje się wystąpić o mieszkanie readaptacyjne. Będzie je dzielić z dwoma kobietami po wyrokach. Jedna z nich, Lena od lat żyje w cieniu siostry Sylwii, która ją manipuluje. To właśnie Sylwia namówiła ją do kradzieży i zniszczyła jej relację z chłopakiem. Pati instynktownie bierze Lenę pod swoje skrzydła, starając się dać jej choć odrobinę spokoju i wsparcia. Kiedy ich więź się zacieśnia, Sylwia ma z tym coraz większy problem. Napięcie narasta, a konflikt wkrótce wymyka się spod kontroli…

Jedynym z warunków uzyskania lokum są cotygodniowe spotkania z kuratorką. Nie będzie to dla Pati zbyt łatwe zadanie. Z pozoru to formalność, w rzeczywistości – psychiczna próba sił. Kuratorka Alina to kobieta z misją, ale nie zawsze respektuje granice. Bez wiedzy Pati nawiązuje kontakt z jej rodziną w Kanadzie – i namawia ją do odnowienia relacji z dawno niewidzianą siostrą, Natalką. Dla Pati to jak otwarcie starej rany. Czy będzie w stanie zmierzyć się z przeszłością? Czy znajdzie w sobie siłę, by po latach spojrzeć siostrze w oczy?

Kto występuje w drugim sezonie "Pati"?

Oprócz Aleksandry Adamskiej w obsadzie zobaczymy znanych już z pierwszej serii Konrada Eleryka, Grażynę Bułkę, Inę Sobalę, Piotra Łukaszczyka oraz Marcina Sitka.

Dołączyli do nich m.in. Blanka Kot, Karolina Gruszka, Jadwiga Basińska, Delfina Wilkońska, Mary Pawłowska, Kuba Jankiewicz, Ditte Berkeley-Schultz, Julian Świeżewski, Karol Bernacki, Jan Litvinovich, Nam Bui Ngoc, Marcin Sztabiński i Krzysztof Surówka.

Kto stoi za drugim sezonem "Pati"?

Sześcioodcinkową kontynuacja "Pati" została przygotowana przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery. Autorami scenariusza są Bartłomiej Ignaciuk (odcinki 1-3) oraz Katarzyna Krzysztopik (odcinki 4-6). Od strony reżyserskiej nad produkcją czuwali Adrian Panek (odcinki 1-3) oraz Bartłomiej Ignaciuk (odcinki 4-6), a zdjęcia realizowali Łukasz Gutt (odcinki 1-3) i Klaudiusz Dwulit (odcinki 4-6).

Autorem scenografii jest Maciej Fajst, autorką kostiumów – Katarzyna Baran. Za charakteryzację odpowiadała Jolanta Madejska-Witek. Producentką jest Katarzyna Czarnecka, kierownikiem produkcji natomiast – Przemysław Malec.

W serwisie dostępny jest także pierwszy sezon produkcji oraz wszystkie serie serialu "Skazana".