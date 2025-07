"21.37"

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się dokument "21.37" w reżyserii Mariusza Pilisa, opowiadający o ostatnich chwilach życia Jana Pawła II oraz duchowym wymiarze jego śmierci. Tytułowa godzina 21.37 to moment odejścia papieża, który dla wielu wierzących stał się symbolem końca epoki i narodzin świętości. Od premiery 2 kwietnia do końca czerwca film zgromadził ponad 122 tysiące widzów, a od niedawna jest dostępny również na Netflixie – co czyni go jednym z niewielu polskich dokumentów katolickich obecnych na tej globalnej platformie.

"Serce Ojca"

Na drugim miejscu uplasował się hiszpański dokument "Serce Ojca" w reżyserii Andrésa Garrigó, który zadebiutował w polskich kinach 31 stycznia. Produkcja zgromadziła ponad 78 tysięcy widzów, poruszając serca odbiorców duchową siłą św. Józefa – patrona rodzin, ojców i Kościoła powszechnego. Film, oparty na świadectwach i osobistych historiach, ukazuje działanie św. Józefa zarówno w historii, jak i w codzienności współczesnych ludzi.

"Carlo Acutis. Plan na życie"

Trzecie miejsce przypadło nowości Rafael Film – "Carlo Acutis. Plan na życie", której premiera odbyła się 6 czerwca. W ciągu kilku tygodni film przyciągnął do kin ponad 35 tysięcy widzów – głównie młodych ludzi oraz wspólnoty młodzieżowe. Dokument opowiada o bł. Carlo Acutisie – nastolatku, który zmarł w wieku 15 lat, pozostawiając poruszające świadectwo życia w bliskości z Bogiem.

Czym jest Rafael Film?

Rafael Film działa na rynku od ponad dekady i jest jedną z najważniejszych instytucji w Polsce zajmujących się promocją, dystrybucją i produkcją filmów wyrażających katolickie wartości. W ciągu 10 lat firma wprowadziła do polskich kin blisko 30 tytułów, które obejrzały miliony widzów. Wśród nich znalazły się takie produkcje, jak "Niebo istnieje naprawdę", "Bóg nie umarł", "Ziemia Maryi", "Jak Bóg da", "Sprawa Chrystusa", "Tajemnica Ojca Pio", "Najświętsze Serce", "Serce Ojca" czy "Carlo Acutis. Plan na życie".

Największym sukcesem frekwencyjnym Rafaela pozostaje film "Nieplanowane", który obejrzało niemal 400 tysięcy widzów. Produkcja ta wywołała szeroką dyskusję światopoglądową w mediach i społeczeństwie.

Rafael Film zrealizował także siedem pełnometrażowych produkcji: "Karolina", "Bóg w Krakowie", "Teraz i w godzinę śmierci", "Gurgacz. Kapelan Wyklętych", "Największy Dar", "Opiekun" oraz wspomniany już "21.37".

Filmy Rafael Film dostępne są również na platformie VOD: www.rafaelkino.pl.