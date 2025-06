Polska premiera streamingowa drugiego sezonu serialu "Oddział dla zuchwałych" nastąpiła dziś, 26 czerwca, w serwisie CANAL+ online.

O czym jest drugi sezon?

Wiosna 1943 roku. Oddział SAS przenosi się z pustyni Afryki Północnej na fronty Europy. Po schwytaniu Davida Stirlinga przez Niemców Paddy Mayne przejmuje dowodzenie nad jednostką, prowadząc żołnierzy przez kluczowe operacje wojenne. Kwatera główna jednak coraz mocniej podważa sens jej istnienia, a utworzenie drugiej brygady i napływ nowych żołnierzy utrudnia życie bohaterów. Czy uda im się udowodnić, że SAS pozostają niezbędni w trakcie wojny, niezależnie od tego gdzie ona poprowadzi?

Kto występuje w drugim sezonie?

W rolach głównych powraca śmietanka brytyjskich aktorów młodego pokolenia: Jack O'Connell ("Grzesznicy"), Connor Swindells ("Barbie"), Sofia Boutella (seria "Kingsman") i Dominic West ("Prawo ulicy"). Do obsady dołączyli też m.in. Gwilym Lee ("Bohemian Rhapsody"), Con O'Neill ("Czarnobyl") oraz Mark Rowley ("Upadek królestwa").

Kto stoi za drugim sezonem?

Serial, oparty na prawdziwych wydarzeniach i inspirowany książką Bena Macintyre, ukazuje odwagę i determinację tych niezwykłych ludzi, którzy zmienili oblicze współczesnej wojskowości. Twórca Steven Knight ("Peaky Blinders", "Tabu", "Tysiąc ciosów") ponownie dostarcza pełną napięcia i emocji historię, w której nie brakuje spektakularnych scen akcji.

W przypadku takiego serialu jak "Oddział zuchwałych" czujesz się zmuszony do kontynuowania go, ponieważ te wydarzenia faktycznie miały miejsce i trwały dłużej niż to, co pokazaliśmy w pierwszym sezonie. Faktem jest, że prawdziwa historia jednostki SAS to dramat lepszy, niż ktokolwiek mógłby wymyślić. Ciężko sobie wyobrazić, że ci bohaterowie są prawdziwi, ale w większości przypadków faktycznie istnieli. Gdy promowaliśmy pierwszą serię, mówiłem, że niektórych rzeczy, które naprawdę się wydarzyły, nie mogę przedstawić, ponieważ nikt by mi nie uwierzył – mówi showrunner Steven Knight.

Za reżyserię wszystkich odcinków odpowiada Stephen Woolfenden ("Outlander", "Poldark – Wichry losu").

Serial został wyprodukowany dla BBC, a oba sezony zdobyły rzadki wynik 100 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.