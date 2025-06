Pierwszy sezon serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon" można oglądać od 29 czerwca na platformie streamingowej CANAL+ online.

O czym jest serial?

Tej pozycji nie może ominąć żaden miłośnik uniwersum "chodzących umarłych". To piąty spin-off kultowego już megahitu serialowego "The Walking Dead". Tym razem opowieść zabiera widzów do Francji. To właśnie tam tytułowy bohater zmaga się z nową, post apokaliptyczną rzeczywistością w Europie, próbując wrócić do USA i odnaleźć swoją rodzinę.

Serial jest kontynuowany, obecnie amerykańscy widzowie czekają na trzeci sezon, którego premierę zaplanowano już na wrzesień – warto więc skorzystać i obejrzeć "Daryla Dixona" od początku.

Kto występuje w serialu?

W tytułowego bohatera wciela się uwielbiany przez fanów franczyzy Norman Reedus ("Święci z Bostonu", "Motocykliści", "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"), a partnerują mu Clémence Poésy ("Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 1", "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj", "Tenet"), Melissa McBride ("The Walking Dead", "Mgła", "Ministranci"), Romain Levi ("Dzikusy", "Spirala", "Biały żołnierz"), Anne Charrier ("Zaćmienie", "Milionerzy", "Astronauta") oraz debiutujący Louis Puech Scigliuzzi.

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon" i jego głównym scenarzystą jest David Zabel, odpowiedzialny za wiele kultowych telewizyjnych produkcji ("JAG - Wojskowe Biuro Śledcze", "Star Trek: Voyager", "Ostry dyżur"). Głównym reżyserem jest Daniel Percival ("Strefa skażenia", "Brudna wojna", "Człowiek z Wysokiego Zamku").

Franczyza "The Walking Dead" obejmuje seriale, książki i komiksy Roberta Kirkmana, od których wszystko się zaczęło.