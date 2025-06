Komedia akcji "The Pickup" pojawi się na platformie Prime Video 6 sierpnia.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem filmu, który ma łączyć dynamiczną akcję z błyskotliwym humorem, jest Tim Story, znany z takich hitowych produkcji jak "Myśl jak facet", "Fantastyczna Czwórka" i "Prawdziwa jazda".

Scenariusz napisali Kevin Burrows i Matt Mider ("Męska paczka").

Wśród producentów są John Davis, John Fox, Tim Story, Charisse Hewitt-Webster oraz sam Eddie Murphy.

Kto występuje w filmie?

"The Pickup" łączy dwa pokolenia komedii w "wybuchowym i przezabawnym duecie, który ukazuje chemię między oldschoolowym podejściem, a nową falą energii" – zapowiada Prime Video.

Co za tym idzie, w rolach głównych występują Eddie Murphy ("Gliniarz z Beverly Hills", "Gruby i chudszy", "Dreamgirls") i Pete Davidson ("Król Staten Island", "Legion Samobójców: The Suicide Squad", "Transformers: Przebudzenie bestii"), a towarzyszą im Keke Palmer ("Nie!", "Alice", "Ślicznotki"), Eva Longoria ("Gotowe na wszystko", "Ciężkie czasy", "Strażnik"), Marshawn Lynch ("Na dnie", "Osiemdziesiątki dla Brady'ego", "Westworld"), Joe "Roman Reigns" Anoa'i ("Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Niewłaściwa Missy"), Andrew Dice Clay ("Przygody Forda Fairlane'a", "Narodziny gwiazdy", "Ekipa") oraz Ismael Cruz Córdova ("We krwi", "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Maria, królowa Szkotów").

O czym jest film?

"Film zapewni widzom emocjonującą jazdę bez trzymanki – pełną adrenaliny, ciętego dowcipu i nieprzewidywalnych sytuacji, które rozbawią każdego widza" – przekonuje Prime Video.

W tej komedii akcji rutynowy odbiór gotówki przybiera nieoczekiwany obrót, gdy dwóch niezgranych kierowców furgonetki pancernej – Russell (Eddie Murphy) i Travis (Pete Davidson) – zostaje zaatakowanych przez bezwzględnych przestępców, którym przewodzi przebiegła Zoe (Keke Palmer) z planami daleko wykraczającymi poza sam transport pieniędzy. Gdy wokół nich szerzy się chaos, ten nietypowy duet musi uporać się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem, odmiennymi charakterami i z wyjątkowo pechowym dniem, który staje się coraz gorszy.