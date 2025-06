"Księgowy 2" pojawi się już 5 czerwca, niespełna półtora miesiąca po polskiej premierze kinowej, na platformie Prime Video.

Kto stoi za filmem?

Film, podobnie jak część pierwszą, wyreżyserował Gavin O'Connor ("Wojownik", "W cieniu chwały", "Niepokonana Jane"), a scenariusz ponownie napisał Bill Dubuque ("Ozark", "Głowa rodziny", "Sędzia").

Reklama

Kto występuje w filmie?

Na planie stawiły się gwiazdy oryginału – Ben Affleck ("Operacja Argo", "Zaginiona dziewczyna", "Miasto złodziei"), Jon Bernthal ("Punisher", "Furia", "Król Richard: Zwycięska rodzina"), Cynthia Addai-Robinson ("Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Colombiana", "W ciemność. Star Trek") i J.K. Simmons ("Whiplash", "Juno", "Spider-Man"). Towarzyszą im debiutująca na dużym ekranie Allison Robertson, a także Daniella Pineda ("Jurassic World: Dominion", "Jurassic World: Upadłe królestwo", "Przerwany lot") i Robert Morgan ("Przełęcz ocalonych", "Ósemka ze sternikiem", "Star Trek: Picard").

O czym jest film?

Reklama

Christian Wolff (Ben Affleck) ma niezwykły talent do rozwiązywania złożonych problemów. Kiedy jego dawny znajomy zostaje zamordowany, pozostawiając po sobie jedynie enigmatyczną wiadomość: "znajdź księgowego", Wolff czuje się zobowiązany rozwikłać zagadkę. Zdając sobie sprawę, że konieczne będą bardziej radykalne środki, zwraca się o pomoc do swojego dawno niewidzianego, niezwykle niebezpiecznego brata Braxa (Jon Bernthal). Wspólnie z zastępcą dyrektora Departamentu Skarbu USA, Marybeth Mediną (Cynthia Addai-Robinson), odkrywają śmiertelną intrygę i stają się celem bezwzględnej sieci zabójców, którzy zrobią wszystko, by ich tajemnice nie wyszły na jaw.