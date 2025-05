"Wicked" to wielki przebój Broadwayu, ale mimo wszystko sukces ekranizacji przebił najśmielsze oczekiwania. Superprodukcja o budżecie 150 milionów dolarów zwróciła się z nawiązką już po pierwszym weekendzie. Pod koniec lutego film trafił do polskiego streamingu, jednak tylko w drogiej wersji do kupienia. W marcu pojawił się w znacznie niższych cenach w wypożyczalniach VOD. Z kolei wkrótce będzie dostępny dla abonentów popularnej platformy streamingowej. Której i kiedy?

"Wicked" zadebiutuje 6 lipca na platformie SkyShowtime. Gdzie wypożyczyć? "Wicked" trafił na VOD tuż przed galą oscarową, pod koniec lutego, jednak wówczas można było jedynie zakupić film w wersji cyfrowej w serwisie Rakuten TV za 47,99 zł. Wielu fanów zżymało się oczywiście na cenę przekraczającą grubo nawet zakup biletu do kina. Szybko to się jednak zmieniło. Reklama "Wicked" od marca można już wypożyczyć w serwisach takich jak Premiery CANAL+, Prime Video – po 14,99 zł, Rakuten TV – za 17,99 zł oraz na Playerze za 18 zł. Rekordowy musical Wyniki "Wicked" są zdumiewające. Widowisko zaliczyło rekord otwarcia dla adaptacji musicalu z Broadwayu, przynosząc w Stanach Zjednoczonych wpływy w wysokości 114 milionów dolarów i dokładając do tego kolejne miliony z całego świata. Na koncie filmu po kilku dniach było już ponad 200 milionów dolarów. Po drugim weekendzie film zanotował niewielkie spadki, przynosząc w Stanach dochód rzędu 80 milionów dolarów. Po dwóch tygodniach na koncie filmu było już ponad 200 milionów dolarów. Nie dokonał tego dotąd żaden aktorski musical. Reklama W sumie jak dotąd globalne wpływy "Wicked" z kin przekroczyły 755 milionów dolarów. 10 nominacji i 2 Oscary Sukces kasowy to nie wszystko. "Wicked" zgarnął już tuziny nagród, a do tych najważniejszych w branży filmowej – Oscarów – był nominowany w aż 10 kategoriach, w tym kluczowej: dla najlepszego filmu. Ostatecznie dzieło otrzymało dwa Oscary – za scenografię przygotowaną przez Nathana Crowleya i Lee Sandalesa oraz kostiumy od Paula Tazewella, który tym samym przeszedł do historii jaki pierwszy czarny mężczyzna wyróżniony Nagrodą Akademii w kategorii kostiumograficznej. Również sceptyczni zazwyczaj wobec musicali krytycy pozostają pod wrażeniem widowiska – na portalu RottenTomatoes film zebrał aż 88 proc. pozytywnych recenzji. O czym jest "Wicked"? "Wicked" to wielki przebój Broadwayu, stanowiący alternatywną wersję historii znanej z "Czarnoksiężnika z krainy Oz". Film wyreżyserował Jon M. Chu ("Bajecznie bogaci Azjaci"). W nieopowiedzianej historii czarownic z krainy Oz zobaczymy jako Elphabę Cynthię Erivo, nominowaną do Oscara zdobywczynię nagród: Emmy, Grammy i Tony. Elphaba jest niezwykłą kobietą ze względu na zielony kolor skóry, która jeszcze nie odkryła swojej prawdziwej mocy. W roli Glindy, która jeszcze nie odkryła swojego prawdziwego serca, zobaczymy zdobywczynię nagrody Grammy, supergwiazdę Arianę Grande. Obie bohaterki są studentkami Uniwersytetu Shiz w fantastycznej Krainie Oz i nawiązują głęboką przyjaźń. Jednak po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem z Krainy Oz ich przyjaźń staje na rozdrożu, a ich życie obiera zupełnie inne ścieżki. Glinda pragnie popularności, marzy o władzy, podczas gdy Elphaba pozostaje wierna sobie i tym, którzy ją otaczają. Jej postawa ma jednak nieoczekiwane konsekwencje dla jej przyszłości. Niezwykłe przygody w krainie Oz sprawią, że ostatecznie wypełnią swoje przeznaczenie jako Dobra Czarownica z Południa i Zła Czarownica z Zachodu.