Grzegorz Zieman zagrał właściciela warsztatu samochodowego, Roberta Kwiecika, będącego obiektem westchnień młodej kobiety, która desperacko próbuje zwrócić na siebie jego uwagę.

Kiedy zobaczymy odcinek z Ziemanem?

Odcinek 1279 serialu "Policjantki i policjanci" z udziałem Grzegorza Ziemana zostanie wyemitowany na antenie TV4 w czwartek 24 kwietnia o godz. 19:00.

Co się wydarzy w odcinku z Ziemanem?

Na patrolu sierżantka Daria Włodarczyk (Magdalena Kocoń) zwierza się koledze, posterunkowemu Bartkowi Sołtysowi (Miłosz Błach), że obawia się kogoś, kogo poznała w aplikacji randkowej. Podejrzewa, że on ją stale obserwuje. Tymczasem na komendzie zjawia się właściciel warsztatu samochodowego, Robert Kwiecik (Grzegorz Zieman), który rano znalazł w swoim samochodzie pomięty liścik z prośbą o pomoc.

Charakter pisma wskazuje, że napisało go dziecko, więc sytuacji nie można lekceważyć. W sąsiedztwie mieszka tylko nastolatek z rodzicami, który interesuje się samochodami i czasem zagląda do warsztatu. Robert mówi, że lubi dzieciaka i nie zauważył niczego niepokojącego, rodzina wydaje się normalna, więc może to tylko głupi żart, ale patrol piąty jedzie sprawdzić wszystko na miejscu. Rodzice chłopca są wyraźnie zaskoczeni, zapewniają, że wszystko w ich rodzinie jest w jak najlepszym porządku i podkreślają, że śpieszą się, bo trzeba jeszcze zawieźć syna do szkoły.

Wątek "opętania" i księdza-egzorcysty

Wygląda na to, że to spokojny dom, jest jednak coś, co sprawia, że sierżant Włodarczyk i posterunkowy Sołtys postanawiają pojechać do szkoły, by porozmawiać z Nikodemem i jego wychowawczynią bez obecności rodziców. Okazuje się, że chłopak nie dotarł na lekcję, a w dodatku ostatnio opuścił się w nauce, jest agresywny i kłamie. Wychodzi na jaw, że jego ojciec poprosił o pomoc księdza, bo uważa, że syn jest opętany, a dodatku chłopak zaginął…