Serial "Ser od rządu" zadebiutował od razu z czterema odcinkami 16 kwietnia 2025 roku na platformie Apple TV+, a od dziś, 23 kwietnia, można już oglądać odcinek piąty; kolejne będą publikowane co środę, aż do 28 maja 2025 roku.

Nietypowy serial

Nie wszystkim się podoba ekscentryczność serialu, ale wielu widzów i krytyków jest pod wrażeniem. "Ser od rządu" od razu wskoczył do TOP 15 najchętniej oglądanych seriali na Apple TV+, a na portalu RottenTomatoes pozytywnie ocenia go 69 proc. krytyków.

"Nietypowy i pełen werwy serial ma pewne wady, ale daje radę dzięki szalonemu scenariuszowi i pikantnym występom aktorskim" – podsumowują recenzenci.

Kto stoi za serialem?

Główną rolę w serialu gra David Oyelowo ("Silos"), a towarzyszą mu Simone Missick ("Luke Cage"), Jahi Di'Allo Winston ("Mamy tu ducha") oraz Evan Ellison ("Miłość bez ostrzeżenia").

W obsadzie znaleźli się również Bokeem Woodbine ("Fargo"), Jeremy Bobb ("The Continental"), Louis Cancelmi ("Irlandczyk"), Julien Heron ("Baskets"), Djilali Rez-Kallah ("My Hero"), Louis Ferreira ("Gwiezdne wrota: Wszechświat"), Thomas Beaudoin ("Hubert & Fanny"), Kyle Mac ("The Boys"), a także John Ortiz ("Małpi biznes") i Adam Beach ("Znaki dymne").

"Ser od rządu" to produkcja Apple Studios i MACRO Television Studios. Za scenariusz, produkcję wykonawczą i prowadzenie serialu odpowiadają Paul Hunter ("Kuloodporny") i Aeysha Carr ("Singiel w Nowym Jorku"). Hunter pełni również funkcję reżysera. David Oyelowo produkuje serial za pośrednictwem swojej wytwórni Yoruba Saxon. Producentami wykonawczymi są także Charles D. King ("Przepraszam, że przeszkadzam") i Marta Fernandez ("Raising Dion") z MACRO Television Studios oraz Ali Brown ("Najgłębszy wdech") z Ventureland.

O czym jest serial?

"Ser od rządu" to surrealistyczna komedia rodzinna osadzona w 1969 roku w Dolinie San Fernando. Opowiada historię ekscentrycznej rodziny Chambersów, dążącej do realizacji ambitnych i pozornie niemożliwych marzeń, nieprzejmującej się ograniczeniami rzeczywistości. Gdy Hampton Chambers (Oyelowo) wychodzi z więzienia, długo oczekiwane spotkanie z rodziną nie przebiega zgodnie z planem. Podczas nieobecności, jego żona Astoria (Missick) oraz synowie Einstein (Ellison) i Harrison (Di'Allo Winston), stworzyli nietypową rodzinę, a powrót Hamptona wprowadza w ich życie chaos.