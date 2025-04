Jay North zmarł w niedzielę w wieku 73 lat w swoim domu w Lake Butler na Florydzie. Aktor w ostatnich latach życia zmagał się z rakiem jelita grubego. Informację o jego śmierci potwierdziła wieloletnia przyjaciółka, Laurie Jacobson.

Nie żyje Jay North. Był gwiazdą serialu "Dennis Rozrabiaka"

Rola tytułowego "Dennisa Rozrabiaki" przyniosła mu ogromną rozpoznawalność. Popularny w Stanach Zjednoczonych sitcom, kręcony na podstawie komiksu Hanka Ketchama, opowiadał o przygodach psotnego chłopaka – Dennisa Mitchella. W momencie premiery serialu – w 1959 roku – Jay North miał zaledwie 8 lat, gdy zaś zakończono emisję - 12.

Pod koniec lat 60. i na początku lat 70. Jay North zajął się pracą lektorską w serialach animowanych. Wystąpił w "Arabian Knights", "Here Comes the Grump" i "The Pebbles and Bamm-Bamm Show". W 1999 roku użyczył swojego głosu w jednym z odcinków "The Simpsons". Ostatnią rolą Northa był występ w filmie "Dickie Roberts: Former Child Star" z 2003 roku.

Zmarł Jay North. Aktor zmagał się z ciężką chorobą

Jak informuje "TMZ", stan zdrowia Jay'a Northa znacznie pogorszył się w ostatnim miesiącu. Aktor zmarł w swoim domu na Florydzie. Wiadomość o śmierci aktora ogłosiła na Facebooku jego przyjaciółka, Laurie Jacobson.

"Nasz drogi przyjaciel Jay North przez wiele lat walczył z rakiem, a dziś rano w południe Jay spokojnie odszedł w swoim domu" – napisała w niedzielę, 6 kwietnia.

"Jak wielu jego fanów wie, przeszedł trudną drogę w Hollywood i po jego opuszczeniu… ale nie pozwolił, by to zdefiniowało jego życie. Miał serce wielkie jak góra, głęboko kochał swoich przyjaciół. Dzwonił do nas często i kończył każdą rozmowę słowami: 'Kocham cię całym sercem'. A my kochaliśmy jego. Będzie nam go strasznie brakować. Teraz już nie cierpi. Jego ból się skończył. Wreszcie zaznał spokoju” - napisała Jacobson.