Serial "The Better Sister" (polski tytuł zostanie potwierdzony w późniejszym terminie) zadebiutuje 29 maja 2025 roku na platformie Prime Video.

Kto stoi za serialem?

Producentkami wykonawczymi i showrunnerkami serialu są Olivia Milch ("Ocean's 8") oraz Regina Corrado ("Burmistrz Kingstown"). Reżyserem serialu jest Craig Gillespie ("Pam i Tommy"), a Annie Marter pełni rolę producentki wykonawczej w ramach Fortunate Jack Productions. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Marty Adelstein, Becky Clements i Alissa Bachner z Tomorrow Studios ("One Piece"), a także Jessica Biel, Elizabeth Banks, Michelle Purple oraz Kerry Orent. Serial został wyprodukowany przez Amazon MGM Studios i Tomorrow Studios (część ITV Studios).

Kto występuje w serialu?

W serialu występują Jessica Biel jako Chloe Taylor, Elizabeth Banks jako Nicky Macintosh, Corey Stoll jako Adam Macintosh, Kim Dickens jako detektyw Nancy Guidry, Maxwell Acee Donovan jako Ethan Macintosh, Bobby Naderi jako detektyw Matt Bowen, Gabriel Sloyer jako Jake Rodriguez, Gloria Reuben jako Michelle Sanders, Matthew Modine jako Bill Braddock i Lorraine Toussaint jako Catherine Lancaster.

O czym jest serial?

Oparty na powieści bestsellerowej autorki Alafair Burke serial "The Better Sister" to ośmioodcinkowy thriller o tragicznych wydarzeniach, które oddalają od siebie siostry, by ostatecznie zbliżyć je do siebie. Chloe (Jessica Biel), odnosząca sukcesy menedżerka pracująca w mediach, wiedzie spokojne życie u boku przystojnego męża prawnika Adama (Corey Stoll) i nastoletniego syna Ethana (Maxwell Acee Donovan). Jej siostra Nicky (Elizabeth Banks) z którą od lat nie utrzymuje kontaktu, zmaga się z problemami finansowymi i walką z nałogiem. Kiedy Adam zostaje brutalnie zamordowany, główny podejrzany wywołuje szok w rodzinie, zmuszając siostry do ponownego spotkania. Wspólnie próbują rozwikłać skomplikowaną historię rodzinną, aby odkryć prawdę o jego śmierci.