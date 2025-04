Najnowszy, siódmy odcinek serialu "Daredevil: Odrodzenie" trafił dziś, 2 kwietnia, na platformę Disney+.

Wielki powrót po 10 latach

"Daredevil: Odrodzenie" to najnowsza odsłona historii Matta Murdocka – niewidomego prawnika o wyostrzonych zmysłach, który porzucił życie Daredevila, by skupić się na karierze oraz nowym związku z terapeutką Heather Glenn. Matt wierzy, że może zostawić swoje alter ego za sobą. Tymczasem Wilson Fisk, znany jako Kingpin, powraca do miasta jako burmistrz, przekonany, że tym razem będzie rządził legalnie. Jednak rzeczywistość polityczna szybko okazuje się bardziej skomplikowana, niż się spodziewał. Biurokracja ogranicza jego wpływy, a dawni wrogowie nie dają mu spokoju. Frustracja narasta, a obsesja na punkcie Matta Murdocka ponownie zaczyna go pochłaniać.

Daredevil wraca po 10 latach od premiery serialu Netflixa "Marvel: Daredevil", który także można oglądać na Disney+ – po tym, jak Netflix stracił licencję na rzecz nowej platformy. W nowym serialu w kultową postać ponownie wciela się lubiany Charlie Cox, który za swoją rolę zebrał dużo lepsze opinie niż Ben Affleck za tę samą rolę Matta Murdocka w filmie kinowym z 2003 roku.

Kto występuje w serialu?

W główne role wcielili się Charlie Cox, ponownie jako tytułowy Daredevil, oraz Vincent D'Onofrio jako niezwyciężony Wilson Fisk (Kingpin). W obsadzie znaleźli się również Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini oraz Jon Bernthal jako Frank Castle (Punisher).

Hit w Polsce i na świecie

Recenzje serialu "Daredevil: Odrodzenie" są entuzjastyczne. Na portalu RottenTomatoes produkcja uzyskała 95 proc. pozytywnych głosów od fanów oraz 87 proc. od krytyków.

Co więcej, serial zadebiutował jako numer jeden na platformie Disney+ w Polsce i dopiero pojawienie się w serwisie kinowego megahitu "Vaiana 2" sprawiło, że spadł na – wciąż wysoką – drugą pozycję. Potem na chwilę odzyskał miejsce 1., ale wtedy na Disney+ trafił kolejny kinowy hit – "Mufasa: Król Lew", który, nomen omen, zdetronizował "Daredevila". Niemniej pozycja na "pudle" wydaje się niezagrożona.

W USA "Daredevil: Odrodzenie" zadebiutował z kolei na 1. miejscu wśród wszystkich seriali dostępnych w streamingu w dowolnym serwisie, a obecnie wciąż utrzymuje się w czołówce, ustępując jedynie wielkim hitom Netflixa ("Dojrzewanie"), Maxa ("Biały Lotos") i Apple TV+ ("Złodziej dragów").