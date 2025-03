Drugi sezon serialu "Czas" można oglądać we wtorki na antenie BBC First oraz na bieżąco w serwisie streamingowym BBC Player.

O czym jest serial "Czas"?

"Czas" to wyróżniony BAFTA serial więzienny produkcji BBC. Bohaterem pierwszego sezonu był Mark – nauczyciel i zwyczajny człowiek, który kochał, cierpiał, starał się, popełniał błędy, odnosił małe sukcesy, zaznawał bolesnych upadków. Jego zwyczajność nikomu nie zdawała się być zagrożeniem, aż do chwili gdy przypadkiem zabił człowieka. Jazda po pijaku. Cztery lata. Koniec dawnego życia. Przyszłość niepewna. Poznajemy go, gdy zmierza z resztą skazańców do więzienia, w pewien sposób ciesząc się na oczekującą go tam pokutę, możliwość ucieczki od ukazującej się mu nieustannie przed oczami twarzy zabitego. Na miejscu szereg zero-jedynkowych pytań, surowe reguł, dwie minuty na telefon do wybranej osoby i rozmaite więzienne pierwsze razy. Pierwsza samotna noc w celi. Pierwszy "współlokator". Pierwsze agresje ze strony innych osadzonych. Więzienny czyściec staje się z dnia na dzień coraz bardziej znośny, zwłaszcza że Markiem i innymi opiekuje się Eric, strażnik z sercem, któremu zależy, żeby skazani zachowali choć pozory dawnej godności. On również jest jednak w pewnym sensie odbywającym pokutę więźniem – do tego nie trzeba ani krat, ani oficjalnego wyroku.

Pierwszy sezon serialu zebrał aż 100 proc. pozytywnych recenzji na portalu RottenTomatoes. Chwalono świetnie napisaną historię, gęsty klimat oraz wybitne aktorstwo brytyjskich tuzów – Seana Beana ("Władca Pierścieni", "Gra o tron", "Troja") oraz Stephena Grahama, który dziś znów jest na ustach wszystkich za sprawą przejmującej roli ojca w serialowym dramacie kryminalnym Netflixa "Dojrzewanie".

O czym opowiada drugi sezon?

Trzyodcinkowy serial stanowił zamkniętą całość, zatem drugi sezon opowiada już zupełnie inną historię. Tym razem przedstawia trudne realia życia w więzieniu dla kobiet.

Nowe trzy odcinki pokazują losy trzech więźniarek, w których role wcielają się Bella Ramsey ("The Last of Us", "Gra o tron"), Jodie Whittaker ("Doktor Who") oraz Tamara Lawrance ("The Silent Twins").

Drugi sezon także został bardzo wysoko oceniony przez krytyków – na RottenTomatoes ma 93 proc. pozytywnych recenzji.