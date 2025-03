"Czarne lustro" powróci już 10 kwietnia 2025 roku z sześcioma nowymi odcinkami, w tym z kontynuacją uwielbianego przez fanów przygodowego science fiction "USS Callister".

Nowe gwiazdy

Obsada siódmego sezonu "Czarnego lustra" była już częściowo znana – w serialu wystąpią m.in. Awkwafina ("Loteria!"), Milanka Brooks ("Zrobione na czysto"), Peter Capaldi ("Legion samobójców: The Suicide Squad"), Emma Corrin ("The Crown"), Patsy Ferran ("Regentka"), Paul Giamatti ("Przesilenie zimowe"), Lewis Gribben ("Blade Runner 2099"), Osy Ikhile ("Citadel"), Rashida Jones ("The Office"), Siena Kelly ("Domino Day"), Billy Magnussen ("Road House"), Rosy McEwen ("Blue Jean"), Cristin Milioti ("Pingwin"), Chris O'Dowd ("Druhny"), Issa Rae ("Barbie"), Paul G. Raymond ("Horrible Histories"), Tracee Ellis Ross ("Amerykańska fikcja"), Jimmi Simpson ("Westworld") i Harriet Walter ("Sukcesja").

Kolejne nazwiska

To jednak nie wszystko. Do grona aktorów, których 10 kwietnia zobaczymy w nowej odsłonie kultowej już antologii Charliego Brookera, dołączyli Michele Austin ("Hard Truths"), Ben Bailey Smith ("David Brent: Życie w trasie"), Asim Chaudhry ("People Just Do Nothing"), Josh Finan ("Nic nie mów"), James Nelson-Joyce ("Wyjęci spod prawa"), Will Poulter ("Strażnicy Galaktyki: Volume 3"), Jay Simpson ("Duma i uprzedzenie", "Holiday") oraz Michael Workéyè ("Będzie bolało").