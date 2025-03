Odcinek 1263 serialu "Policjantki i policjanci" z udziałem Marcina Najmana zostanie wyemitowany na antenie TV4 w środę 2 kwietnia o godz. 19:00.

Co się wydarzy w odcinku z Najmanem?

Waldek, bo tak nazywa się grana przez Marcina Najmana postać, kończy trening na siłowni, gdy pojawiają się tam uzbrojeni przestępcy, zajmujący się wymuszaniem haraczy. Kiedy bandyci chcą zaatakować właściciela, Waldek błyskawicznie reaguje, udaremniając napad i próbę pobicia, a do tego obezwładniając jednego z nich do czasu przybycia policji. Dzięki temu policjanci z wezwanego patrolu, sierżant Daria Włodarczyk (Magdalena Kocoń) i posterunkowy Bartosz Sołtys (Miłosz Błach), mogą od razu aresztować sprawcę, a co więcej, spostrzeżenia Waldka pozwalają im dotrzeć do drugiego napastnika, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

Obaj przestępcy są jednak tylko płotkami, pracującymi dla niebezpiecznego gangstera, który terroryzuje właścicieli siłowni i bezwzględnie rozprawia się z każdym, kto odważy się psuć mu jego nielegalne interesy. Waldek, dzięki swoim znajomościom w kręgach byłych zawodników MMA, dowiaduje się, jak wpaść na trop szefa siatki i postanawia na własną rękę sprawdzić pozyskane informacje, przez co znajduje się w śmiertelnym zagrożeniu…

Wątek z Piotrem Świerczewskim

W odcinku, oprócz dynamicznej akcji i scen walki z udziałem Marcina Najmana, nie zabraknie też wątków prywatnych z życia bohaterów serialu, a w jednym z nich – znanego piłkarza Piotra Świerczewskiego, wcielającego się w rolę Tadeusza, ojca młodego policjanta, Bartka Sołtysa.

Tuż przed tym, gdy patrol piąty interweniuje na siłowni, posterunkowy Bartek Sołtys (Miłosz Błach) zostaje odprowadzony przez swojego ojca pod komendę. Tadeusz (Piotr Świerczewski) niedawno wyzwolił się spod nacisków byłych kolegów kryminalistów i policjant pomaga mu w znalezieniu pracy.

Posterunkowy Sołtys spotyka się też ze swoją adopcyjną mamą, Felicją. Kobieta podjęła decyzję o sprzedaży mieszkania i przeprowadzce do starego domu swoich dziadków. Policjantowi jest z tego powodu smutno. Tymczasem sierżant Daria Włodarczyk (Magdalena Kocoń) po zakończonej służbie wraca do domu. Po drodze widzi Anię Kamińską (Magdalena Śliwka) – dziewczynę Bartka przytulającą się do nieznanego mężczyzny. Czy związek funkcjonariusza przetrwa?