"Alternatywy 4" to kultowy serial czasów PRL. Ta produkcja wyreżyserowana przez Stanisława Bareję ma wielu fanów. Widzowie kochają ten serial m.in. za bardzo wyraziste postaci. Jedną z nich jest Józef Balcerek, w którego wcielił się Witold Pyrkosz. Okazuje się, że to nie on początkowo miał dostać tę rolę.