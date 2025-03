Film "Pani od polskiego" wejdzie na ekrany kin 9 maja.

Kto stoi za filmem?

Za kamerą stanął Radosław Piwowarski, reżyser nagradzany na międzynarodowych festiwalach filmowych w Wenecji i San Sebastian oraz na FPFF w Gdyni, twórca niezapomnianych dzieł "Pociąg do Hollywood", "Autoportret z kochanką" oraz "Yesterday", które trwale zapisały się w historii polskiej kinematografii.

W rolach głównych wystąpili Sylwia Skrzypczak-Piękoś ("Wojenne dziewczyny", "Belfer 2") oraz Vitalik Havryla ("#BringBackAlice", "Planeta Singli. Osiem historii"), a partnerują im zarówno polscy, jak i zagraniczni aktorzy, w tym Mirosław Jękot ("Krucjata", "Ojciec Mateusz"), Michael Schiller ("Rojst", "Lista Schindlera"), Wolfgang Boos ("Kamienie na szaniec", "W ciemności"), Robert Gonera ("Dług", "Belfer"), Anna Dzieduszycka ("Kajtek Czarodziej", "Sukienka"), Sandra Naum ("Baby boom, czyli Kogel Mogel 5", "Dzień Matki") i Adrianna Izydorczyk ("Pokolenie Ikea", "Warszawianka").

Za powstanie filmu odpowiedzialni są uznani twórcy filmowi, w tym, świętej pamięci, operator Arkadiusz Tomiak ("Karbala", "Obława"), scenograf Wojciech Żogała ("Kurier", "Bogowie") i charakteryzator Waldemar Pokromski ("Chłopi", "Zimna wojna"). Za produkcję odpowiedzialna jest Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych ("Czerwone maki", "Strzępy").

O czym jest film?

1942 rok. Kresy. Silna i niezależna Eliza rozpoczyna pracę jako nauczycielka w wiejskiej szkole. Tam poznaje Stacha – unikającego obowiązków, za to lubiącego kłopoty chłopaka, który staje się obiektem jej fascynacji i rodzącej się w niej wielkiej miłości. Stach zostaje jednak zesłany na roboty przymusowe na tereny III Rzeszy. Po jego wyjeździe, Eliza rodzi ich wspólne dziecko i wraz z niemowlęciem na rękach rusza śladami ukochanego. Odnajduje go we Frankfurcie i tam próbują przeżyć, mimo nieludzkich warunków i ciągłych upokorzeń. Eliza cały czas walczy o swoją godność, życie dziecka i – co najtrudniejsze – o miłość Stacha, który początkowo uznawał ich relację za przelotny romans. Teraz w ogniu wojennej próby oboje poznają się naprawdę, a istniejąca między nimi więź zmienia się wraz z upływem czasu.