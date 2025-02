W Polsce serial "Paradise" zadebiutował od razu z trzema odcinkami 28 stycznia 2025 roku na platformie Disney+, a od wtorku 25 lutego można już oglądać siódmy – przedostatni – odcinek.

Drugi sezon pewny

Jeszcze przed wtorkową premierą siódmego odcinka zapadła decyzja o kontynuacji serialu. Fani mogą więc zacierać ręce i szykować się na powrót ulubionych bohaterów w drugim sezonie.

Hit w Polsce i na świecie

Serial błyskawicznie wspiął się na 1. miejsce listy najchętniej oglądanych produkcji na platformie Disney+ – i od miesiąca się na niej utrzymuje. Nie inaczej jest za Oceanem, gdzie "Paradise" okupuje sam szczyt rankingu przebojów na platformie Hulu.

Widzowie są zachwyceni serialem – pozytywnie w serwisie RottenTomatoes ocenia go 84 proc. z nich. Ale i krytycy są równie przychylni – aż 80 proc. recenzji jest na plus. Ponadto dochodzi do rzadkiej sytuacji, że serial jest oceniany coraz lepiej z odcinka na odcinek.

Już piąty epizod za sprawą obecnego w nim zwrotu akcji zrobił prawdziwą furorę – był najlepiej ocenianym z dotychczasowych odcinków, co doskonale widać po notach na platformie IMDb, gdzie uzyskał średnią 8.4, przebijając nawet bezkonkurencyjnego dotąd pilota (8.3). Szósty odcinek jeszcze przebił ten wynik, uzyskując niesamowitą średnią 9.3 w dziesięciostopniowej skali.

Zarówno wśród widzów, jak krytyków nie brakuje głosów o najlepszym i najbardziej nieoczywistym serialu roku 2025 – który nad wyraz sprawnie łączy kryminalną intrygę z tłem obyczajowym. I choć mamy dopiero luty i wiele może się jeszcze zmienić, w streamingu co rusz pojawia się nowa propozycja i konkurencja na rynku jest bardzo dużo. Wyróżnienie zatem "Paradise" na tym etapie roku i tak jest dla serialu osiągnięciem.

O czym jest "najlepszy serial"?

O serialu "Paradise" najlepiej wiedzieć jak najmniej przed rozpoczęciem seansu, bowiem wielki twist dostajemy już w finale pierwszego odcinka. Akcja rozgrywa się w spokojnej społeczności zamieszkałej przez jedne z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jednak ten spokój pryska, gdy dochodzi do szokującego morderstwa, po którym rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo.

Kto stoi za serialem?

Pierwsze skrzypce w serialu gra Sterling K. Brown, nominowany w ubiegłym roku do Oscara za drugoplanową rolę w komediodramacie "Amerykańska fikcja", znany również z serialu "Tacy jesteśmy" czy Marvelowskiej "Czarnej Pantery".

W pozostałych rolach występują James Marsden ("Lakier do włosów", "X-Men", "Zaczarowana"), Julianne Nicholson ("Blondynka", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "Sierpień w hrabstwie Osage"), Sarah Shahi ("Black Adam", "Kula w łeb", "Agentka o stu twarzach"), Krys Marshall ("For All Mankind", "Supergirl", "Małpi biznes"), Nicole Brydon Bloom ("Pozłacany wiek", "Romans", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna"), Aliyah Mastin, Percy Daggs IV ("Nie oddalaj się", "Ostatnie dni Ptolemeusza Greya", "Solówki"), Jon Beavers ("Sugar", "Horyzont. Rozdział 1", "Licorice Pizza"), Charlie Evans ("Zostaw świat za sobą"), Richard Robichaux ("Boyhood", "Drużyna", "Ocean's 8") oraz gościnnie Glynn Turman ("Ma Rainey: Matka bluesa", "Rustin", "Fargo").

Producentami wykonawczymi serialu są Dan Fogelman ("Tacy jesteśmy"), John Hoberg ("Czarno to widzę"), Jess Rosenthal ("Tacy jesteśmy", "Zbrodnie po sąsiedzku"), Steve Beers ("Tacy jesteśmy", "21 Jump Street"), a także sam Sterling K. Brown oraz duet John Requa i Glenn Ficarra ("I Love You Phillip Morris", "Kocha, lubi, szanuje", "Focus"), którzy także stanęli za kamerą poszczególnych odcinków. Wśród reżyserów są również Hanelle M. Culpepper ("Gwiezdne wojny: Akolita", "Star Trek: Picard", "Kung Fu") oraz Gandja Monteiro ("Wednesday", "Nowy smak wiśni", "The Chi").

Serial został wyprodukowany przez 20th Television.