To był najbardziej wyczekiwany film ubiegłego sezonu. "Gladiator II" Ridleya Scotta, sequel wielkiego przeboju kinowego z 2000 roku, zarobił w kinach na całym świecie 460 milionów dolarów i zebrał całkiem dobre recenzje. Megahit pod koniec stycznia zadebiutował w streamingu, ale można go było tylko kupić w wersji cyfrowej, co wiązało się z wysokim kosztem. Teraz jednak film pojawi się w dużo niższej cenie w wypożyczalni VOD. Której i kiedy konkretnie?