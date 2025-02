Film "Nasienie świętej figi" pojawi się w polskich kinach 21 lutego 2025 roku.

Oskarżenie o spisek

Mohammad Rasoulof, który już przed "Nasieniem świętej figi" nakręcił tak wybitne filmy, jak "Zło nie istnieje", "Uczciwy człowiek" czy "Rękopisy nie płoną", został skazany w Iranie na 8 lat więzienia i konfiskatę mienia, jednak w porę udało mu się wydostać z kraju i zbiec do Niemiec. Jego śladem podążyły aktorki Setareh Maleki i Mahsa Rostami wcielające się w filmie w siostry.

Pozostali twórcy, którzy wciąż przebywają w kraju, usłyszeli zarzuty o m.in. o prostytucję, spisek i antyrządową propagandę. Soheila Golestani grająca w filmie matkę, miała zasiadać w jury na trwającym właśnie Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie, jednak władze zakazały jej wyjazdu.

Kobiety bez hidżabów

Jak twierdzi reżyser, irański reżim czeka na ogłoszenie wyroków skazujących dla pozostałych członków ekipy aż do ceremonii rozdania Oscarów. Film "Nasienie świętej figi" jest nominowany w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy, gdzie z ramienia Niemiec konkuruje z francuską "Emilią Pérez", brazylijskim "I'm Still Here", łotewskim "Flow" i duńską – choć zrealizowaną w dużej mierze przez Polaków – "Dziewczyną z igłą".

Martwiłem się o niebezpieczeństwo, na które mogłem narazić pozostałych twórców filmu, a zwłaszcza kobiety – mówi reżyser, który od ponad 15 lat zmaga się z reżimem.

Jedną z cech oficjalnego kina Islamskiej Republiki jest to, że używa ono obowiązkowego hidżabu jako największego wyrazu wzmacniania cenzury. Kobiety pracujące nad moim filmem zdecydowały się nie pojawiać w hidżabie, by sprzeciwić się cenzurze – dodaje twórca.

O czym jest film?

Nominacja do Oscara, nominacja do Złotego Globu, zwycięzca Nagrody Specjalnej Jury oraz bezkonkurencyjnie najlepiej oceniony i najdłużej oklaskiwany film festiwalu w Cannes, zdobywca dziesiątek innych wyróżnień i nagród. "Okrzyknięty absolutnym arcydziełem, poruszający i wciągający jak najlepsze filmy Davida Finchera. Zrealizowany w całkowitym ukryciu, odbierający mowę, trzymający w napięciu" – reklamuje film polski dystrybutor, firma M2 Films.

W centrum wydarzeń filmu są dwie dorastające siostry, które na co dzień zajmują się szkołą, przyjaciółmi i domowymi obowiązkami. Wszystko się zmienia, gdy ich ojciec niespodziewanie awansuje na sędziego śledczego. Wraz z finansowymi korzyściami i awansem społecznym, pojawiają się nowe zasady i obowiązki. Ich surowość i restrykcyjność budzi w dziewczynach sprzeciw. Atmosfera w domu gęstnieje, a sytuacja dodatkowo się pogarsza, gdy znika służbowa broń ojca. Z dnia na dzień cała rodzina znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.

Oscary 2025

Gala wręczenia statuetek, którą poprowadzi komik i gospodarz talk show Conan O'Brien, odbędzie się 2 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Ceremonia będzie transmitowana w ponad 200 państwach, w tym 3 marca od godz. 1:00 w nocy czasu polskiego.

Relację z 97. ceremonii wręczenia Oscarów tradycyjnie pokaże CANAL+. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo już od godziny 23:30, czyli łącznie z tzw. czerwonym dywanem.