W Polsce trzy pierwsze odcinki serialu "Paradise" zadebiutowały 28 stycznia 2025 roku na platformie Disney+, a od wtorku 4 lutego można już oglądać czwarty odcinek.

Hit w Polsce i na świecie

Serial błyskawicznie wspiął się na 1. miejsce listy najchętniej oglądanych produkcji na platformie Disney+. Nie inaczej jest za Oceanem, gdzie "Paradise" okupuje sam szczyt rankingu przebojów na platformie Hulu.

Reklama

Widzowie są zachwyceni serialem – pozytywnie w serwisie RottenTomatoes ocenia go 83. proc. z nich. Ale i krytycy są bardzo przychylni – aż 80 proc. recenzji jest na plus. Do tego nie brakuje głosów o najlepszym i najbardziej nieoczywistym serialu roku 2025 – i choć mamy dopiero luty i wiele może się jeszcze zmienić, w streamingu co rusz pojawia się nowa propozycja i konkurencja na rynku jest bardzo dużo. Wyróżnienie zatem "Paradise" na tym etapie roku i tak jest dla serialu osiągnięciem.

O czym jest "najlepszy serial"?

Reklama

Akcja serialu "Paradise" rozgrywa się w spokojnej społeczności zamieszkałej przez jedne z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jednak ten spokój pryska, gdy dochodzi do szokującego morderstwa, po którym rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo.

Kto stoi za serialem?

Pierwsze skrzypce w serialu gra Sterling K. Brown, nominowany w ubiegłym roku do Oscara za drugoplanową rolę w komediodramacie "Amerykańska fikcja". W pozostałych rolach występują James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin i Percy Daggs IV.

Producentami wykonawczymi serialu są Dan Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal i Steve Beers. Serial został wyprodukowany przez 20th Television.