Premiera drugiego sezonu serialu "Spod powierzchni" zaplanowana jest na piątek 21 lutego 2025 roku w Apple TV+, a kolejne z ośmiu odcinków będą ukazywać się co piątek do 11 kwietnia 2025 roku.

Kto stoi za nowym sezonem?

W obsadzie poza Gugu Mbathą-Raw powracają Oliver Jackson-Cohen i Millie Brady, a dołączają nowi aktorzy, w tym nominowany do nagrody Emmy Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson oraz Freida Pinto.

Reklama

Serial, wyprodukowany przez Apple Studios, został stworzony przez Veronicę West, która pełni funkcję scenarzystki, producentki wykonawczej i showrunnerki. Produkcją zajmuje się również Hello Sunshine, z Reese Witherspoon i Lauren Neustadter jako producentkami wykonawczymi. Gugu Mbatha-Raw nie tylko wciela się w główną rolę, ale także pełni funkcję producentki wykonawczej.

Reżyserami drugiego sezonu są Ed Lilly, Jon East, Lynsey Miller oraz Alrick Riley.

Reklama

Co się wydarzy w drugim sezonie?

Drugi sezon "Spod powierzchni" podąża za Sophie (Gugu Mbatha-Raw) do Londynu, gdzie bohaterka próbuje odkryć tajemnice swojej przeszłości. Po urazie, który odebrał jej pamięć, Sophie kieruje się nielicznymi wskazówkami i wykorzystuje skradzione zasoby, aby przeniknąć do elity brytyjskiego społeczeństwa. Dostrzega potencjał na związek z piękną dziedziczką. Jednak wszystko zmienia się, gdy nagle kontaktuje się z nią dziennikarz. Sophie uświadamia sobie, że wspólnie próbowali ujawnić szokujący skandal dotyczący niebezpiecznych ludzi, do których się zbliżyła…

Wyrafinowany thriller

Pierwszy sezon "Spod powierzchni" pojawił się w Apple TV+ w lipcu 2022 roku. Serial nie spodobał się większości krytyków i widzów - w serwisie RottenTomates oceniło go pozytywnie tylko 44 proc. tych pierwszych i 46 proc. tych drugich.

Jednak przez recenzentów, którym przypadł do gustu, serial został opisany jako "wciągający", "pełen zwrotów akcji i emocji" oraz "wyrafinowany thriller".