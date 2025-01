"Gorzko" powstało w Studiu Munka SFP w ramach programu Trzydzieści Minut współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

O czym jest film?

Trwa próba chóru. Wśród solistów Karol i Henryk. Jak większość śpiewających, mężczyźni prowadzą dość spokojne życie seniorów. Są dojrzałą parą z wieloletnim stażem, jednak poza ścianami ich mieszkania nikt o tym nie wie. Pewnego dnia otrzymują zaproszenie, które zachwieje ich skrupulatnie ukrywaną codziennością.

"Gorzko" to kameralna opowieść o dwójce emerytowanych gejów, którzy od lat skrywają przed światem swoją bliską relację. Powoli jednak zaczynają dojrzewać do tego, by spróbować publicznie okazywać sobie uczucia.

W parę głównych bohaterów wcielają się Wojciech Kalinowski i Janusz Łagodziński.

Nagrody na świecie

Festiwal Premiers Plans w Angers to jedno z najbardziej znaczących wydarzeń filmowych we Francji poświęconych młodemu kinu europejskiemu. Od 13 lat imprezą kieruje pisarz, scenarzysta i producent filmowy Jérôme Clément – czołowa postać francuskiej kinematografii, założyciel kanału telewizyjnego Arte i wieloletni dyrektor Narodowego Centrum Kinematografii oraz prezes Fundacji Alliance Française. To w Angers swoje debiuty prezentowali uznani dziś twórcy Paolo Sorrentino, Thomas Vinterberg, Fatih Akin, Nuri Bilge Ceylan, Matteo Garrone, Nick Park czy Cristi Puiu. Rokrocznie w dziewięciu sekcjach konkursowych Premiers Plans prezentowanych jest około 100 filmów z Europy i Francji. W tym roku wśród nich znalazł się krótkometrażowy obraz "Gorzko" Marcina Kluczykowskiego wyprodukowany w Studiu Munka SFP.

Nagroda we Francji to kolejny już zagraniczny laur dla "Gorzko". Produkcja Studia Munka w ubiegłym roku nagrodzona została na Student International Film Festival w Rijece, a także na Ann Arbor Film Festival w USA. W Polsce film Marcina Kluczykowskiego doceniono na Szczecin Film Festival, Festiwalu Opolskie Lamy, Festiwalu Wajda na Nowo w Suwałkach, WAMA Film Festival w Olsztynie i Festiwalu OFFeliada w Gnieźnie.

Kim jest reżyser?

Marcin Kluczykowski jest absolwentem reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. W 2020 roku obronił doktorat na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na koncie ma kilka krótkometrażowych filmów dokumentalnych i fabularnych ("Uczta duchowa", "Szereg syczący") i teledysków. Zajmuje się również działalnością teatralną, animacją kulturalną oraz projektami aktywizującymi społeczności lokalne. W 2021 roku otrzymał Grand Prix Papaya Young Directors.