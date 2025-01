Dwa dotychczasowe sezony serialu historycznego "Cesarzowa Sisi" cieszyły się wielką popularnością wśród użytkowników Netflixa. Mimo to długo nie było pewne, czy kostiumowy hit będzie kontynuowany. Wreszcie władze platformy podjęły ostateczną decyzję co do dalszych losów serialowej Elżbiety Bawarskiej.