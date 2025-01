Drugi sezon serialu "Robin z Sherwood" będzie można oglądać od 8 lutego w weekendowym paśmie Stopklatki od godziny 12:00.

Najlepsza ekranizacja

Ta wyjątkowa produkcja o nieustraszonym bohaterze, który stał się symbolem walki z niesprawiedliwością i obroną słabszych, to nie tylko opowieść o średniowiecznym banicie, ale według wielu fanów także najlepsza ekranizacja historii o Robin Hoodzie.

Reklama

"Robin z Sherwood" to kultowy serial o przygodach legendarnego, średniowiecznego bohatera Robin Hooda. Akcja serialu przenosi widza do XII- wiecznej Anglii, podczas panowania króla Ryszarda Lwie Serce. Robin z Locksley (Michael Praed), młody banita, buntuje się przeciwko normandzkiej tyranii i zostaje wybrany przez mistycznego władcę lasów, Herna (John Abineri) na obrońcę uciśnionego ludu. Razem z grupą lojalnych towarzyszy stawia czoła niesprawiedliwości i walczy z tyranią. To niezwykła opowieść pełna średniowiecznego mistycyzmu, magii i niezapomnianych przygód.

Sukces w Polsce i na świecie

Reklama

"Robin z Sherwood" to produkcja, która zdobyła uznanie widzów nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Wyjątkowy klimat serialu zawdzięczamy magicznemu ukazaniu średniowiecza oraz znakomitej grze aktorskiej.. Tytułowa rola przyniosła ogromny rozgłos i zawrotną popularność Michaelowi Praedowi.

Duży wpływ na sukces produkcji miała nagrodzona w 1985 nagrodą BAFTA muzyka autorstwa irlandzkiego zespołu Clannad. Ich nastrojowe kompozycje, ciekawe od strony wokalnej utwory i słynna piosenka "Robin (The Hooded Man)" doskonale podkreślają magiczny charakter opowieści, a także na stałe zapisały się w historii telewizji i pamięci widzów.

Produkcja w reżyserii Richarda Carpentera do dziś uważana jest za jedną z najlepszych adaptacji filmowych przygód jednej z najbardziej ikonicznych postaci w kulturze - Robin Hooda.