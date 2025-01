Drugi sezon serialu "1923" pojawi się 10 marca w SkyShowtime.

O czym będzie drugi sezon "1923"?

W drugim sezonie serialu "1923" surowa zima przynosi nowe wyzwania Jacobowi (Harrison Ford) i Carze (Hellen Mirren), którzy na ranczu Duttonów mają jeszcze wiele nierozwiązanych spraw. Pogarszająca się pogoda i coraz liczniejsi wrogowie, próbujący odebrać Duttonom ich dziedzictwo, skłaniają Spencera (Brandon Sklenar) do powrotu do domu. Czeka go wyścig z czasem, którego stawką są losy jego rodziny w Montanie. Tymczasem Alexandra (Julia Schlaepfer) rozpoczyna wymagający rejs przez Atlantyk, żeby odnaleźć ukochanego Spencera.

Kto stoi za drugim sezonem "1923"?

W pozostałych rolach w produkcji występują m.in. Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph, Sebastian Roché, Timothy Dalton i Jennifer Carpenter.

Producentami wykonawczymi serialu są współtwórca "Yellowstone" Taylor Sheridan, a także David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Ben Richardson, Michael Friedman i Keith Cox. Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.

Kolekcja Taylora Sheridana w SkyShowtime

Serial "1923" jest częścią powiększającej się kolekcji Taylora Sheridana, która dostępna jest w katalogu SkyShowtime. Takie produkcje jak "1883", "Landman: Negocjator", "Stróżowie prawa: Bass Reeves", "Lioness", "Mayor of Kingstown", "Tulsa King" i wszystkie sezony "Yellowstone" dostępne są wyłącznie w SkyShowtime.

Co trzeba wiedzieć o SkyShowtime

Serwis SkyShowtime jest dostępny poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com.

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 19,99 zł, za plan Standard - 24,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam.

Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.