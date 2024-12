Serial "Niebezpieczna przyjaźń" zadebiutuje w niedzielę 12 stycznia 2025 roku o godz. 21:00 na Epic Drama.

O czym jest serial?

"Niebezpieczna przyjaźń" to historia dwóch młodych kobiet związanych silną przyjaźnią. Marie de Rohan-Montbazon, księżna Luynes i Chevreuse, jest szczęśliwa, pełna życia, wolna i wyemancypowana. Anna Austriaczka - królowa Francji - to jej całkowite przeciwieństwo: jest pruderyjna, nieśmiała i cierpi na neurastenię, ponieważ zbyt młodo wyszła za mąż i była zaniedbywana przez swojego męża, króla Ludwika XIII. Marie robi, co może, aby para królewska zbliżyła się do siebie... A przynajmniej od tego zaczyna.

Kto stoi za serialem?

Serial stanowi adaptację dwóch powieści historycznych autorstwa Juliette Benzoni, która sprzedała ponad 300 milionów egzemplarzy swoich 86 książek przetłumaczonych na 22 języki.

Ekranizacji dokonali wyspecjalizowani w produkcjach kostiumowych Henri Helman ("Józefinka", "Nestor Burma") i Alain Tasma ("Emma", "Zakochany Voltaire").

W rolach głównych występują Stephanie Gil ("Terminator: Mroczne przeznaczenie") i Kelly Depeault ("Bogini świetlików"), a towarzyszą im Jérémy Gillet ("Purpurowe rzeki"), Maya Sansa ("Pamiętać Paryż") i Grégoire Colin ("Spotkanie z Pol Potem").