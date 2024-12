Wystawa "Wajda. Film Director" w Japonii

W prestiżowym National Film Archives of Japan w Tokio otwarto wyjątkową wystawę poświęconą Andrzejowi Wajdzie, jednemu z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych, który w swoich dziełach łączył historię, sztukę i kulturę.

"Wajda. Film Director" to ekspozycja, która pokazuje, jak głęboko Andrzej Wajda był związany z Japonią, której kultura fascynowała go od czasów wojny. Jego pasja do Japonii znalazła swoje odbicie w stworzeniu w Krakowie Centrum Manggha, które stało się symbolem dialogu między polską i japońską tradycją.

Twórczość Wajdy

Wystawa w National Film Archives of Japan składa się z sześciu tematycznych sekcji, które przedstawiają różne aspekty twórczości Wajdy. Zaczynając od "mity dzieciństwa”, które ukazują jego fascynację XIX-wieczną Polską, przez "piekło” opowiadające o oporze Polaków wobec nazistowskiej okupacji, aż po "rewolucję” odnoszącą się do współpracy reżysera z ruchem "Solidarność”. Zawiera także sekcję "w Japonii”, która dokumentuje jego bliską więź z krajem Kwitnącej Wiśni. Wystawa jest wzbogacona o projekcje filmów, w tym 14 produkcji, które nigdy wcześniej nie były pokazywane w Japonii, oraz unikalne pokazy na taśmach 35 mm z kolekcji Iwanami Hall.