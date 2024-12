Ośmioodcinkowy serial komediowy "Gąska" zgodnie z zapowiedzią pojawił się w Prime Video 29 listopada.

Negatywne recenzje

Wbrew oczekiwaniom, mimo że za serialem stoi ekipa odpowiedzialna za jedne z największych hitów w historii polskich seriali komediowych - "1670" i "The Office PL" - recenzje są negatywne.

Na portalu Filmweb średnia ocen krytyków wynosi 4.3.

"Suche, drętwe i pozbawione życia. Bezpieczny humor do niedzielnego rosołu. T. Kot pajacuje, ale brak tu tej niezbędnej komediom sytuacyjnym kinetycznej energii" - pisze Bartosz Czartoryski, wystawiając "Gąsce" tylko 4 gwiazdki na 10.

Identyczną ocenę przyznaje Tomasz Raczek. "Jest niezły pomysł, dobra obsada i przebłyski kreatywności, ale brakuje wypełnienia. Tak jakby podać sam panierunek bez kotleta schabowego" - zauważa krytyk.

Również na 4/10 ocenia serial Kamil Śmiałkowski. "Sitcomowy wehikuł czasu. Oto w 2024 powstaje w Polsce serial, który średnio świeży i średnio śmieszny byłby w latach 80. A dziś jest mało uroczą ramotką..." - spostrzega.

Kolejne 4 gwiazdki pochodzą od Michała Piepiórki. "W połowie sezonu straciłem nadzieje, że będzie lepiej. Asekuranckie, nieśmieszne, nudne" - wylicza recenzent.

"Wśród wszystkich nowych seriali komediowych, jakie pojawiły się w ostatnich latach, Gąska wypada blado. Zwłaszcza że nie do końca można wyczuć, do kogo jest skierowana i komu powinna się spodobać" - zauważa z kolei Weronika Adamczyk, przyznając serialowi notę 5/10.

Najłaskawszy jest Jan Tracz, ale i on przyznaje, że jego 6/10 jest naciągane. "Ma swój urok, ale Gąsce daleko do polskiego Biura. Targetem są ludzie obserwujący Make Life Harder (ani to dobrze, ani źle!). Mocno naciągana szósteczka" - kwituje krytyk na Filmwebie.

Wypada jednak zauważyć, że widzowie oceniają serial niedużo lepiej. Na Filmwebie średnia ocen wynosi tylko 5.0, a w komentarzach dominują głosy negatywne. Być może więc świetna oglądalność "Gąski" to nic innego jak efekt ciekawości.

O czym jest serial "Gąska"?

"Gąska" to komediowa opowieść́ o grupie pracowników franczyzowego supermarketu działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Sklep należy do ekscentrycznego lokalnego przedsiębiorcy - Włodka (Tomasz Kot), zafascynowanego Ameryką i wszystkim, co amerykańskie. Biznesowymi i życiowymi idolami Włodka są Elon Musk i Mark Zuckerberg. Cytując swoich mistrzów, Włodek próbuje zarządzać zespołem pracowników, udowadniając, że w grupie wszystko jest łatwiejsze, a przynajmniej zabawniejsze.

"Podana w lekkim tonie produkcja zawiera historie i momenty, które są zakorzenione w realiach życia w Polsce. Widzowie rozpoznają w niej postacie, które znają z własnego podwórka, a w samej fabule nie zabraknie nawiązań do popkultury, jak również odniesień do ważnych współcześnie tematów społecznych" - czytamy w informacji prasowej.

Kto stoi za serialem "Gąska"?

Koncept serialu rozwijany był przez Macieja Buchwalda ("1670") w roli reżysera formatującego oraz Jakuba Rużyłło ("1670", "The Office PL"), który jest scenarzystą formatującym "Gąski".

Odcinki wyreżyserowali Maciej Buchwald ("1670"), Aleksander Pietrzak ("Juliusz", "Czarna owca") i Grzegorz Jaroszuk ("Pewnego razu na krajowej jedynce", "Kebab i Horoskop"). Oprócz Rużyłło, za scenariusz odpowiedzialni byli Bartosz Janiszewski, Paweł Najgebauer, Mateusz Zimnowodzki i Joanna Pawluśkiewicz.

Producentem kreatywnym jest Michał Górski ("LOL: Kto się śmieje ostatni", "SNL Polska"), Agata Chwaszczewska jest producentką wykonawczą. Serial nadzorował Michał Brożonowicz.

Gwiazdorska obsada i goście

W rolę właściciela Gąski wciela się Tomasz Kot ("Akademia Pana Kleksa, Zimna wojna"), a na ekranie będzie partnerować mu doborowa obsada, wśród której zobaczymy Magdalenę Koleśnik ("Kruk", "Ukryta sieć", "Sweat"), Janusza Chabiora ("Służby specjalne", "Ślepnąc od świateł", "Kołysanka"), Aleksandrę Grabowską ("U Pana Boga w Królowym Moście", "Infamia"), Mikołaja Śliwę ("Zachowaj spokój", "Skazana"), Julię Rosnowską ("Odwilż", "Drogi Wolności"), Tetianę Vashniewską ("Bucza", "Toptun"), Mariusza Urbańca ("Apokawixa", "Raport Pileckiego"), a także Małgorzatę Sochę ("Przyjaciółki", "BrzydUla") i Rafała Maćkowiaka ("Camera Cafe. Nowe parzenie", "Gang Zielonej Rękawiczki").

Oprócz aktorów wcielających się w role pracowników supermarketu, w serialu zobaczymy również postacie znane z pierwszych stron gazet, które grają same siebie. Popularne osobowości ze świata popkultury pojawiają się w wizjach głównej bohaterki Leny i w najmniej oczekiwanych momentach stanowią dla niej wsparcie, służą radą, a czasem też krytykują i obśmiewają jej zachowanie.

Wśród gości specjalnych zobaczymy aktorkę Weronikę Rosati, dziennikarza i popularyzatora wiedzy Radka Kotarskiego, wróżbitę Macieja Skrzątka, szerzej znanego jako Wróżbita Maciej, krytyka kulinarnego i osobowość telewizyjną Roberta Makłowicza, aktorkę Klaudię Halejcio, strongmana Mariusza Pudzianowskiego, popularnego youtubera i uczestnika 2. sezonu "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni" Blowka (czyli Karola Gązwę) oraz piosenkarkę Roksanę Węgiel-Mglej.