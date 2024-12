Dokument "Beatles '64" można oglądać na platformie Disney+.

O czym jest film?

7 lutego 1964 roku The Beatles przybyli do Nowego Jorku, wywołując niespotykane wcześniej emocje i histerię. Od chwili, gdy witani przez tysiące fanów wylądowali na lotnisku Kennedy'ego, Beatlemania ogarnęła Nowy Jork, a następnie całe Stany Zjednoczone.

Ich debiutancki występ w programie "The Ed Sullivan Show" zgromadził ponad 73 miliony widzów, stając się najchętniej oglądanym wydarzeniem telewizyjnym tamtych czasów. "Beatles '64" ukazuje to spektakularne zjawisko, ale także opowiada bardziej kameralne historie, ukazując więź między Johnem, Paulem, George’em i Ringo w obliczu niewyobrażalnej sławy. Dzięki nigdy wcześniej niepublikowanym materiałom filmowym, widzowie zyskują okazję, by zajrzeć za kulisy czasów, gdy The Beatles stali się najważniejszym i najbardziej uwielbianym zespołem w historii muzyki.

Twórcy dokumentu, Martin Scorsese i David Tedeschi, pokazują zespół The Beatles w momencie ich muzycznego przełomu i osiągnięcia największej sławy. Ten intymny film prezentuje unikatowe materiały zza kulis, nakręcone przez pionierskich dokumentalistów Davida i Alberta Mayslesów, odrestaurowane w 4K.

Występy na żywo z pierwszego amerykańskiego koncertu The Beatles w waszyngtońskim Coliseum oraz ich występy w "The Ed Sullivan Show" zostały poddane demiksowaniu przez WingNut Films, następnie Giles Martin zmiksował je na nowo.

Dokument zawiera nowe i archiwalne wywiady z Beatlesami, a także z fanami, których życie odmieniła muzyka Czwórki z Liverpoolu.

Kto stoi za filmem?

Martin Scorsese i David Tedeschi współpracują ze sobą od lat przy projektach dokumentalnych i muzycznych, takich jak filmy o George'u Harrisonie, Bobie Dylanie, Rolling Stonesach, seriale "The Blues", "Vinyl" i "Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto".

Wśród producentów wykonawczych filmu "Beatles '64" znaleźli się Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon i Olivia Harrison.