Film "Świat Melody" ("Out of My Mind") można oglądać na platformie Disney+.

O czym jest "Świat Melody"?

Melody Brooks to bystra i dowcipna szóstoklasistka z porażeniem mózgowym. Porusza się na wózku inwalidzkim i nie potrafi mówić, przez co inni ludzie są przy niej skrępowani i litują się nad nią. Chociaż jej rodzice zagorzale jej bronią, Melody chciałaby być zauważana i słyszana przez resztę świata. Pewna młoda nauczycielka dostrzega niewykorzystany potencjał dziewczynki i namawia ją, żeby dołączyła do zwykłej klasy. Pomimo wielu trudności Melody prowadzi szkolny zespół quizowy do zwycięstwa w turnieju. W międzyczasie, dzięki swojemu nowo odkrytemu głosowi, Melody staje się inspiracją dla swojej rodziny, dyrektorki, przyjaciół, ekscentrycznej sąsiadki, a nawet dla własnej złotej rybki.

Nietypowa rola Jennifer Aniston

W filmie debiutuje Phoebe-Rae Taylor, która wciela się w rolę Melody, a towarzyszą jej uznani aktorzy: Rosemarie DeWitt, Luke Kirby, Michael Chernus, Courtney Taylor i Judith Light.

Natomiast Jennifer Aniston użycza głosu do wewnętrznych monologów Melody.