Premiera piątego sezonu "The Office PL" została zaplanowana na 2025 rok.

"Wieszczono nam katastrofę"

Kiedy ogłoszono, że powstaje polska wersja "The Office" wieszczono nam, lekko mówiąc, katastrofę. Minęło kilka lat, a my ogłaszamy piąty sezon "The Office PL", niezła przejażdżka. Co więcej, serial zyskał tylu fanów i zbiera tak pozytywne recenzje, że poprzeczka zawieszona jest obecnie bardzo wysoko. Z tą świadomością – czołem pracy, ruchy, ruchy, ruchy, zamykamy się na najbliższe pół roku w konferencyjnej i nie wychodzimy, dopóki Siedlce nie będą z nas znowu dumne - mówi Łukasz Sychowicz, szef teamu scenariuszowego.

"Polska komedia wraca do łask"

Cieszymy się, że m.in. dzięki naszemu "The Office PL" czy "Emigracji XD" polska komedia wraca do łask. Widzimy trend na rynku, który pokazuje, że podjęta cztery lata temu decyzja o pierwszym sezonie polskiej wersji "The Office" była trafioną i przecierającą szlaki. Z przyjemnością kontynuujemy ten projekt, zwłaszcza, że grupa miłośników Kropliczanki stale rośnie - komentuje Beata Ryczkowska, Dyrektorka produkcji oryginalnych w CANAL+ Polska.

Polska adaptacja "The Office PL" z każdym sezonem rośnie w siłę. Pracujący nad nią zespół wykonał fantastyczną robotę poprzez połączenie uniwersalnych doświadczeń życia biurowego z unikalnym lokalnym humorem, obserwacjami i bohaterami. Cieszę się, że widzowie będą mogli dalej śledzić perypetie siedleckich pracowników w nowym sezonie w CANAL+ - dodaje Magda Van Niekerk, Format Sales Director, Unscripted w BBC Studios.

"To najlepsza odsłona serialu"

Czwarty sezon zebrał świetne recenzje. "The Office PL" jest w 4. sezonie jeszcze śmieszniejsze, to najlepsza odsłona tego serialu- zauważał Nikodem Pankowiak z portalu Serialowa.pl.

"Twórcy stanęli na wysokości zadania, portretując Polaków w krzywym zwierciadle jeszcze dosadniej, niż dotychczasowo. Czwarty sezon to jednocześnie najmocniejsza odsłona pod względem przyprawiającego o ciarki żenady humoru, a także jeśli chodzi o gorzkie, niekoniecznie zabawne momenty" - pisała Justyna Miś z portalu Interia.pl.

Ta karuzela śmiechu nie ustaje. W czwartym sezonie "The Office PL" ciągle jadą po bandzie i jeńców nie biorą. Już w trzeciej minucie pierwszego odcinka się zakrztusiłam przez grubego suchara Darka. Szanuję, jak ten serial na bieżąco wykorzystuje wszystkie internetowe śmieszki. To zabawa dla kumatych. To jedyne biuro, do którego chce się wracać! - spostrzegała Justyna Bryczkowska z redakcji Gazeta.pl.

O czym będzie piąty sezon?

"Dalszy ciąg historii miłosnej Darka i jego oziębłej małżonki? Perypetie uczuciowe w trójkącie miłosnym Asia, prawie-Singapurczyk-Paweł i prawie-Warszawiak-Adam? Historia uzależnienia i politycznego wyzwolenia Bożenki? Holc poszukujący nowej miłości i nowych pasji? Od 15 listopada zastanawiasz się, co dalej z pracownikami Kropliczanki i jak rozwinie się ich historia? Uspokajamy emocje" - informuje CANAL+. I obiecuje powrót "korpo-siedleckiego świata. Na wskroś polskiego. Bezfiltrowo niepoprawnego. Niewygodnie cringe’owego. Rozbrajająco zabawnego. Pełnego wzruszeń i patriotyzmu (przynajmniej w wykonaniu Darka) w formie obnażających nasze stereotypy i przekonania żartów. Polska Kropliczanką stoi!".

Serial wyreżyseruje, jak wszystkie poprzednie sezony, Maciej Bochniak. Head writerem pozostaje Łukasz Sychowicz, który zapewne po raz kolejny będzie pracował nad odcinkami z Jakubem Rużyłło, Mateuszem Zimnowodzkim i Mateuszem Płochą. W czwartym sezonie ten team scenariuszowy wspierała Karolina Norkiewicz, której i tym razem możemy się spodziewać w gronie twórców.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką.

Do obsady dołączył ostatnio Maja Ostaszewska, Sonia Bohosiewicz i Anna Cieślak.